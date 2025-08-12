Niños con altas capacidades y disincronía sensorial: cuando el mundo se siente demasiado

Cuando la psicóloga y terapeuta educacional norteamericana A. Jean Ayres observó que, en algunas de sus terapias, había pacientes que presentaban síntomas curiosos: dolor al peinarse, al cepillado de los dientes, molestias al contacto con el agua, comenzó a investigar el motivo y, tras un tiempo de estudio, llegó al término «disfunción en la integración sensorial». Con el paso del tiempo, comenzó a ver algo mucho más preocupante, la relación causa–efecto entre este desorden y problemas en el aprendizaje, con la autoestima o la capacidad de organización.

¿Qué es la disincronía sensorial?

La disincronía sensorial es un tipo específico de disincronía interna que afecta a muchos niños con altas capacidades. Se manifiesta como una hiperrespuesta o hiporrespuesta a estímulos sensoriales: luces, ruidos, texturas, olores o sabores pueden ser experimentados de manera amplificada, molesta o incluso dolorosa.

Este fenómeno tiene raíces neurobiológicas relacionadas con la hipersensibilidad emocional, cognitiva y sensorial propia de muchas personas con alta dotación intelectual.

Características frecuentes de la disincronía sensorial. Los niños con disincronía sensorial pueden presentar una o varias de las siguientes conductas:

- Molestia intensa frente a ruidos fuertes o repetitivos, como una campana escolar, una sirena o el murmullo constante en el aula.

- Incomodidad ante etiquetas de la ropa, costuras, ciertos tejidos o texturas en alimentos.

- Rechazo a luces intensas, ambientes con muchos estímulos visuales.

- Dificultades con ciertos olores o sabores, lo que puede generar problemas con la alimentación.

- Reacciones emocionales desproporcionadas frente a situaciones sensoriales que otros niños toleran con naturalidad.

- Búsqueda constante de movimiento o contacto físico, en el caso de niños que no reciben suficiente estimulación sensorial.

Estas reacciones no son simples «manías» ni «caprichos». Al no ser reconocidas a tiempo, pueden dar lugar a etiquetas injustas como «niño problemático», «hipersensible», «quisquilloso» o «malcriado».

Impacto o consecuencias en la vida escolar y social

Un aula ruidosa, materiales con ciertas texturas, luces fluorescentes o incluso el bullicio del recreo pueden resultar agobiantes. Esto puede generar:

- Ansiedad.

- Distracción o retraimiento.

- Irritabilidad o rabietas.

- Aislamiento social o dificultades para compartir juegos físicos.

A nivel emocional, esta sobrecarga sensorial muchas veces va de la mano de una hipersensibilidad afectiva.

¿Cómo acompañar a un niño con disincronía sensorial?

La clave está en reconocer, validar y adaptar. Estos son algunos enfoques prácticos:

- Escuchar sin juzgar: si un niño dice que algo le molesta, no minimizar, sino ver qué lo afecta realmente.

- Adaptar el entorno: reducir estímulos sensoriales innecesarios en el aula.

- Educar en autorregulación: a través del juego, el arte o la relajación guiada.

- Trabajar en equipo con la familia y profesionales: psicólogos, terapeutas ocupacionales y docentes.

- Evitar etiquetas y promover la autoestima: reconocer que la forma en que estos niños perciben el mundo no es un defecto, sino una parte de su identidad.

