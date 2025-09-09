Una revista escolar como estrategia de enriquecimiento curricular para alumnos con altas capacidades

Entre las estrategias de enriquecimiento curricular más eficaces, se encuentra la elaboración de una revista escolar,

un proyecto interdisciplinario que favorece la creatividad, el pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo colaborativo.

El proyecto de revista escolar se concibe como una propuesta flexible que permite a los estudiantes convertirse en productores de conocimiento, y no únicamente en receptores. Lejos de limitarse a repetir contenidos, los alumnos asumen un rol activo en la investigación, redacción y edición de materiales que serán compartidos con la comunidad educativa.

Los objetivos del proyecto son múltiples: fomentar la expresión escrita y oral, a través de la creación de artículos, entrevistas, cuentos o crónicas; promover el pensamiento crítico, al seleccionar y analizar información de distintas fuentes; estimular la creatividad, ya que los estudiantes diseñan la presentación visual de la revista, incluyendo ilustraciones, fotografías o infografías y fortalecer las habilidades sociales y de liderazgo, puesto que la revista se realiza en equipo y requiere de organización, cooperación y toma de decisiones compartidas.

La implementación del proyecto puede organizarse en distintas etapas:

1. Planificación. Los alumnos definen los temas de interés, establecen secciones y roles (editores, redactores, ilustradores, correctores).

2. Producción de contenidos. Los alumnos investigan, escriben, editan y revisan sus artículos.

Los de altas capacidades encuentran en esta instancia un espacio ideal para profundizar en temas que les interesan más allá del currículo ordinario. Por ejemplo, mientras unos escriben notas sobre ciencia y tecnología, otros pueden desarrollar textos literarios o reflexiones sobre la actualidad.

3. Edición y diseño de la revista. Se integran competencias digitales, ya que los alumnos pueden utilizar programas de maquetación o herramientas en línea para darle forma profesional al producto. La combinación de contenidos con recursos visuales les permite expresar ideas de manera estética y eficaz.

4. Difusión. La revista puede presentarse en formato impreso o digital, y compartirse con la comunidad escolar en actos, ferias o plataformas virtuales.

Además del valor pedagógico, el proyecto de revista escolar responde a la necesidad de ofrecer oportunidades de enriquecimiento curricular a los estudiantes con altas capacidades. Estos alumnos encuentran en la revista un espacio para investigar de manera autónoma, plantear nuevas preguntas, profundizar en áreas de interés y mostrar su creatividad.

En conclusión, la elaboración de una revista escolar no solo amplía los horizontes de los alumnos con altas capacidades, sino que también beneficia a todo el grupo al fomentar una cultura de participación, cooperación y creatividad.

