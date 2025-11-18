Formación Docente Contínua
18 de noviembre de 2025 - 01:00

Ansiedad y estrés en niños con altas capacidades

Ansiedad y estrés en niños con altas capacidades
Ansiedad y estrés en niños con altas capacidadesArchivo, ABC Color

Los niños con altas capacidades (AACC) suelen ser vistos únicamente desde su potencial intelectual, pero su desarrollo emocional también requiere especial atención. Su elevada sensibilidad, su pensamiento complejo y las altas expectativas, propias y ajenas, pueden generarles ansiedad y estrés desde edades tempranas.

Por Prof. Lic. Abg. Karina Elizabeth Hermosilla Galeano

1. Causas que contribuyen a la ansiedad y el estrés en niños con altas capacidades

Las causas de la ansiedad y el estrés en los niños con AACC son variadas y se relacionan tanto con factores personales como contextuales. Uno de los motivos más comunes es la disincronía entre su desarrollo intelectual y su madurez emocional. Estos niños pueden razonar como un adulto en algunos aspectos, pero sentir y reaccionar como cualquier niño de su edad. Esta diferencia puede generar frustración, incomprensión y tensión interna.

Lea más: El perfeccionismo en niños con altas capacidades

Asimismo, su elevada autoexigencia y su tendencia al perfeccionismo los llevan a preocuparse por los errores o por no cumplir con las expectativas. Muchos temen decepcionar a sus padres o docentes, lo que provoca ansiedad anticipatoria frente a los desafíos escolares o personales.

En el ámbito escolar, la falta de estímulo adecuado también puede ser una fuente de estrés. Cuando las tareas son demasiado fáciles o repetitivas, los niños con altas capacidades se aburren, se sienten desmotivados o incluso desarrollan conductas disruptivas.

Otro factor importante es la sensibilidad emocional característica de muchos de estos niños. Pueden preocuparse por problemas sociales, ecológicos o éticos que no corresponden a su edad, lo que les genera angustia e impotencia. Además, al percibir de manera intensa las emociones propias y ajenas, pueden verse sobrecargados emocionalmente ante conflictos o situaciones de injusticia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entorno familiar también influye. La sobreprotección, las expectativas desmedidas o la falta de comprensión de sus emociones pueden intensificar su ansiedad. Un ambiente excesivamente competitivo o exigente les transmite la idea de que deben «estar a la altura» siempre, lo cual aumenta su estrés.

2. Estrategias para manejar la ansiedad y el estrés en niños con altas capacidades

El manejo adecuado de la ansiedad y el estrés comienza con el reconocimiento emocional. Es fundamental ayudar a los niños con AACC a identificar lo que sienten, ponerle nombre a sus emociones y comprender que la ansiedad es una respuesta natural ante los retos.

Las estrategias de relajación y mindfulness son especialmente útiles para estos niños, ya que promueven la calma mental y la concentración. Los ejercicios de respiración, visualización o meditación guiada pueden integrarse en casa o en la escuela como parte de la rutina.

En el ámbito escolar, los docentes pueden fomentar la cooperación por encima de la competencia, y ofrecer oportunidades de expresión creativa donde el niño se sienta comprendido y libre de presiones.

Desde la familia, se recomienda promover un equilibrio entre las actividades académicas y el tiempo libre, alentando el juego, el deporte o el arte como formas de liberar tensión.

Por último, cuando la ansiedad o el estrés interfieren con la vida cotidiana, puede ser necesario recurrir a la orientación psicopedagógica o psicológica con profesionales especializados.

Fuente: - ALEGRÍA, R Y OTROS. (2015). A mí no me parece. Casos prácticos para comprender la alta capacidad. Ediciones Parainfo. Madrid. España.