Clasificación de los verbos en guaraní

Ñe’ẽtéva oñemohenda ñepyrũrã ojehechávo iñe’ẽpy, mokõi aty guasúpe: ñe’ẽtéva tee ha ñe’ẽreko’aty oñemoñe’ẽtéva.

Los verbos se clasifican atendiendo el lexema o raíz, en dos grandes grupos: verbos propios y categorías léxicas verbalizadas.

Techapyrã / Ejemplo:

Nde repurahéi.

Teroñe’ẽ. Mokõiha ava papyteĩ.

Tú cantas.

Sujeto. Segunda persona singular.

Ñe’ẽtéva tee iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha umi téra oñemoñe’ẽtéva oiporu ñe’ẽpy ramo ñe’ẽte’ỹva ha oñemosusũvo oiporu terarãngue.

Los verbos propios tienen lexema verbal y las categorías léxicas verbalizadas usan como lexemas las categorías nominales que se verbalizan al ser conjugadas.

Tembiecharã / Ejemplos:

Ñe’ẽtéva tee: jeroky.

Ha’ekuéra ojeroky.

Verbo propio/raíz verbal: jeroky (bailar)

Ellos bailan.

Ñe’ẽte’ỹva oñemoñe’ẽtéva

Categorías léxicas verbalizadas

Umi ñe’ẽ ojeheróva (tero, teroja, ñe’ẽteja), oikóvo chugui ñe’ẽtéva ha oñemosusũ, oiporu terarãngue ñe’ẽky ha ára avaite rehegua rendaguépe —mbohapyha ava papyteĩ ha papyetánte nahániri— upéva ojoajuva’erã ñe’ẽpýndi.

Las categorías nominales (sustantivos, adjetivos, adverbios), al ser verbalizadas y conjugadas, utilizan pronombres personales en lugar de los prefijos de número y persona, propios del verbo —a excepción de la tercera persona del singular y plural— el cual debe escribirse unido al lexema.

Tembiecharã / Ejemplos:

Guaraníme oĩ ñe’ẽtéva oñapymíva umi ñe’ẽreko’aty oñemoñe’ẽtévape, umíva hína karaiñe’ẽmegua: ser, estar ha tener. Ko’ãva ndaheteteéi guaraníme.

Existen verbos que se hallan subsumidos en las categorías verbalizadas, como los verbos castellanos ser, estar y tener. Estos verbos no tienen forma propia en guaraní.

Tembiecharã / Ejemplos:

Nde ndepy’aporã. (Tú eres bondadoso).

Ikane’õ. (Está cansado/a).

Chepoguasu. (Tengo las manos grandes).

