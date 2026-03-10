Formación Docente Contínua
10 de marzo de 2026 - 01:00

Planificación estratégica

Planificación estratégica (Parte 2)
Planificación estratégica (Parte 2)Archivo, ABC Color

Seguimos con las fases de la planificación estratégica adaptadas al ámbito educativo en el Paraguay, considerando la gestión institucional, los lineamientos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el enfoque de mejora continua:

Por Prof. Lic. Rosanna Laconich

3. Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Se estructura el plan a mediano y largo plazo.

Incluye:

- Líneas estratégicas (gestión pedagógica, convivencia escolar, inclusión, formación docente, infraestructura, TIC, participación comunitaria)

- Programas y proyectos educativos

- Metas estratégicas e indicadores de logro

- Responsables institucionales

Producto: Plan Estratégico Institucional (PEI).

Lea más: Planificación estratégica (Parte 1)

4. Programación operativa anual (POA educativo)

Se operacionaliza el PEI en acciones concretas.

Incluye:

- Actividades pedagógicas y administrativas

- Cronograma anual

- Asignación de responsables

- Recursos y presupuesto

- Metas anuales e indicadores

Producto: Plan Operativo Anual (POA).

5. Implementación del plan

Se ejecutan las acciones planificadas.

Incluye:

- Desarrollo de actividades académicas y de gestión

- Coordinación entre equipos docentes y directivos

- Uso eficiente de recursos

- Participación de la comunidad educativa

Producto: Evidencias de ejecución (registros, actas, informes).

6. Seguimiento y monitoreo pedagógico

Se verifican el avance y la calidad de la implementación.

Incluye:

- Supervisión pedagógica y acompañamiento docente

- Monitoreo de indicadores de aprendizaje y gestión

- Reuniones de evaluación periódica

- Ajustes al POA cuando sea necesario

Producto: Informes de seguimiento y monitoreo.

7. Evaluación institucional

Se valoran los resultados e impactos del plan.

Incluye:

- Evaluación de logros de aprendizaje

- Evaluación del desempeño institucional

- Identificación de buenas prácticas y áreas de mejora

- Retroalimentación para el siguiente ciclo de planificación

Producto: Informe de evaluación institucional.

Fuentes

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.