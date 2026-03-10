Planificación estratégica

3. Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI)
Se estructura el plan a mediano y largo plazo.
Incluye:
- Líneas estratégicas (gestión pedagógica, convivencia escolar, inclusión, formación docente, infraestructura, TIC, participación comunitaria)
- Programas y proyectos educativos
- Metas estratégicas e indicadores de logro
- Responsables institucionales
Producto: Plan Estratégico Institucional (PEI).
4. Programación operativa anual (POA educativo)
Se operacionaliza el PEI en acciones concretas.
Incluye:
- Actividades pedagógicas y administrativas
- Cronograma anual
- Asignación de responsables
- Recursos y presupuesto
- Metas anuales e indicadores
Producto: Plan Operativo Anual (POA).
5. Implementación del plan
Se ejecutan las acciones planificadas.
Incluye:
- Desarrollo de actividades académicas y de gestión
- Coordinación entre equipos docentes y directivos
- Uso eficiente de recursos
- Participación de la comunidad educativa
Producto: Evidencias de ejecución (registros, actas, informes).
6. Seguimiento y monitoreo pedagógico
Se verifican el avance y la calidad de la implementación.
Incluye:
- Supervisión pedagógica y acompañamiento docente
- Monitoreo de indicadores de aprendizaje y gestión
- Reuniones de evaluación periódica
- Ajustes al POA cuando sea necesario
Producto: Informes de seguimiento y monitoreo.
7. Evaluación institucional
Se valoran los resultados e impactos del plan.
Incluye:
- Evaluación de logros de aprendizaje
- Evaluación del desempeño institucional
- Identificación de buenas prácticas y áreas de mejora
- Retroalimentación para el siguiente ciclo de planificación
Producto: Informe de evaluación institucional.
