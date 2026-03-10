3. Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Se estructura el plan a mediano y largo plazo.

Incluye:

- Líneas estratégicas (gestión pedagógica, convivencia escolar, inclusión, formación docente, infraestructura, TIC, participación comunitaria)

- Programas y proyectos educativos

- Metas estratégicas e indicadores de logro

- Responsables institucionales

Producto: Plan Estratégico Institucional (PEI).

Lea más: Planificación estratégica (Parte 1)

4. Programación operativa anual (POA educativo)

Se operacionaliza el PEI en acciones concretas.

Incluye:

- Actividades pedagógicas y administrativas

- Cronograma anual

- Asignación de responsables

- Recursos y presupuesto

- Metas anuales e indicadores

Producto: Plan Operativo Anual (POA).

5. Implementación del plan

Se ejecutan las acciones planificadas.

Incluye:

- Desarrollo de actividades académicas y de gestión

- Coordinación entre equipos docentes y directivos

- Uso eficiente de recursos

- Participación de la comunidad educativa

Producto: Evidencias de ejecución (registros, actas, informes).

6. Seguimiento y monitoreo pedagógico

Se verifican el avance y la calidad de la implementación.

Incluye:

- Supervisión pedagógica y acompañamiento docente

- Monitoreo de indicadores de aprendizaje y gestión

- Reuniones de evaluación periódica

- Ajustes al POA cuando sea necesario

Producto: Informes de seguimiento y monitoreo.

7. Evaluación institucional

Se valoran los resultados e impactos del plan.

Incluye:

- Evaluación de logros de aprendizaje

- Evaluación del desempeño institucional

- Identificación de buenas prácticas y áreas de mejora

- Retroalimentación para el siguiente ciclo de planificación

Producto: Informe de evaluación institucional.

Fuentes

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.