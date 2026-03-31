Técnicas de análisis institucional para diagnóstico del PEI

1. Técnica de análisis

Para el diagnóstico se sugiere la utilización de tres técnicas, FODA para el análisis institucional, árbol de Problemas para la detección de las situaciones negativas y el análisis documental para la elaboración del informe cualicuantitativo en la dimensión pedagógica que posteriormente podrán ser solucionadas mediante un proyecto.

Lea más: Proceso metodológico de planificación estratégica institucional

a. FODA

Es una técnica sencilla que permite conocer y analizar la situación actual interna y externa de la institución educativa, con el fin de obtener estrategias para lograr los objetivos propuestos a largo plazo. Su utilización da la posibilidad a que todos los actores educativos participen brindando sus percepciones acerca de la realidad de la escuela. La abreviatura FODA procede de cuatro factores situacionales en el contexto de una institución: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

b. Árbol de problemas

Es una técnica que se implementa para identificar una situación negativa, luego convertirlas a situaciones positivas utilizando el árbol de soluciones que posteriormente facilitará la elaboración de proyectos en las diferentes dimensiones. En él se expresa el encadenamiento de causas, consecuencias y/o efectos, que son las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema actual, permitiendo al equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del Proyecto; esta clarificación de la cadena de problemas orienta la planificación del proyecto y el monitoreo del mismo durante su ejecución; y una vez terminado facilitará la evaluación para determinar si los problemas han sido resueltos o no.

c. Análisis documental

Con esta técnica se pretende determinar la problemática existente en la dimensión pedagógica, los documentos que pueden ser analizados son los cuadros estadísticos de matriculación y rendimiento académico los cuales demuestran los resultados del servicio educativo brindado por la escuela. El análisis debe ser realizado técnicamente por el equipo directivo y docente de la institución y abordado en el Proyecto Curricular Institucional (PCI).

2. Recolección de datos generales

Los directivos con los representantes de todos los estamentos reúnen los datos existentes en la institución como matrícula, rendimiento de todas las áreas académicas, también resultados de las evaluaciones externas, etc. La institución que haya realizado una rendición de cuentas públicas en el año anterior debe contar con los resultados que se han obtenido. De no haber pasado por el proceso, la institución debe contar con la evaluación del PEI anterior, pues da cuenta de los cambios que se han logrado y los que aún deben darse para mejorar la gestión de la institución.

Si no cuenta con ninguno de los datos mencionados previamente, la escuela puede iniciar la recolección de estos, partiendo de los criterios de las dimensiones de la gestión educativa establecidos en los términos de referencia, rendición de cuentas públicas de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.