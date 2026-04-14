Elaboración participativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Su carácter participativo lo convierte en un proceso colectivo donde intervienen directivos, docentes, estudiantes, familias y otros actores de la comunidad.

Desde el enfoque del Manual de Orientación de la Gestión Escolar, el PEI no es un documento estático, sino una herramienta dinámica que orienta la toma de decisiones, organiza los recursos y promueve la mejora continua.

En este sentido, su elaboración requiere un proceso sistemático, reflexivo y contextualizado, basado en evidencias y orientado a resultados.

El presente documento tiene como finalidad orientar a equipos directivos y docentes en la construcción participativa del PEI, desarrollando en profundidad cada uno de los pasos propuestos, incorporando criterios técnicos, metodológicos y pedagógicos que garanticen su pertinencia, coherencia y viabilidad.

Importancia del PEI en la gestión escolar

El PEI cumple múltiples funciones dentro de la institución educativa:

-Define la identidad institucional (visión, misión y valores).

-Orienta la gestión pedagógica, administrativa y comunitaria.

-Permite establecer prioridades y metas claras.

-Favorece la articulación entre planificación, ejecución y evaluación.

-Promueve la participación de la comunidad educativa.

-Facilita la rendición de cuentas y la transparencia.

Asimismo, el PEI se constituye en el marco de referencia para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), asegurando coherencia entre la planificación estratégica y la operativa.

Enfoque participativo en la elaboración del PEI

Uno de los principios fundamentales del PEI es su carácter participativo. Esto implica que su construcción no debe recaer únicamente en el equipo directivo, sino que debe involucrar a todos los actores de la comunidad educativa.

Actores involucrados

-Equipo directivo

-Docentes

-Estudiantes

-Padres de familia

-Personal administrativo

-Comunidad local

Estrategias para la participación

-Talleres de reflexión

-Mesas de trabajo

-Encuestas y entrevistas

-Asambleas institucionales

-Grupos focales

La participación no solo enriquece el diagnóstico, sino que fortalece el compromiso con la implementación del PEI.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.