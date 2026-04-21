Visión y misión institucional

Paso 1: consiste en analizar y, si es necesario, redefinir la visión y la misión institucional.

Visión

La visión representa el horizonte al que aspira la institución en el largo plazo. Debe ser inspiradora, clara y realista.

Ejemplo:

«Ser una institución educativa inclusiva, innovadora y de excelencia, comprometida con la formación integral de sus estudiantes».

Misión

La misión define la razón de ser de la institución, su propósito fundamental.

Ejemplo:

«Brindar una educación de calidad que promueva el desarrollo de competencias, valores y habilidades para la vida».

Recomendaciones para la elaboración

- Asegurar coherencia con las políticas educativas nacionales.

- Incluir principios de inclusión, equidad y calidad.

- Validar con la comunidad educativa.

Paso 2: Diagnóstico institucional

El diagnóstico es una etapa clave, ya que permite conocer la realidad de la institución y fundamentar las decisiones.

1. Dimensiones de análisis

- Pedagógica

- Organizacional

- Administrativa

- Comunitaria

2. Herramientas metodológicas

a. Análisis FODA

- Fortalezas

- Oportunidades

- Debilidades

- Amenazas

b. Árbol de problemas

Permite identificar:

- Problema central

- Causas

- Consecuencias

3. Identificación del problema principal

Es fundamental seleccionar un problema prioritario, generalmente en la dimensión pedagógica, que será el eje del PEI.

Ejemplo: «Bajo rendimiento académico en áreas básicas».

Recomendaciones para la redacción

- Utilizar evidencias (resultados académicos, evaluaciones, etc.).

- Involucrar a todos los actores.

- Priorizar problemas relevantes y viables de abordar.

Paso 3: Formulación del objetivo general y la meta

A partir del diagnóstico, se establece el objetivo general del PEI.

Objetivo general

Debe ser claro, alcanzable y orientado a la solución del problema identificado.

Ejemplo: «Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en áreas básicas mediante estrategias pedagógicas innovadoras».

Meta general

Define el resultado esperado en términos cuantificables.

Ejemplo: «Aumentar en un 20 % el rendimiento académico en un período de 5 años»

Características

- Claridad

- Medibilidad

- Pertinencia

- Temporalidad

Fuentes:

- Harris, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.