Visión y misión institucional

Paso 1: consiste en analizar y, si es necesario, redefinir la visión y la misión institucional.
Visión
La visión representa el horizonte al que aspira la institución en el largo plazo. Debe ser inspiradora, clara y realista.
Ejemplo:
«Ser una institución educativa inclusiva, innovadora y de excelencia, comprometida con la formación integral de sus estudiantes».
Misión
La misión define la razón de ser de la institución, su propósito fundamental.
Ejemplo:
«Brindar una educación de calidad que promueva el desarrollo de competencias, valores y habilidades para la vida».
Recomendaciones para la elaboración
- Asegurar coherencia con las políticas educativas nacionales.
- Incluir principios de inclusión, equidad y calidad.
- Validar con la comunidad educativa.
Paso 2: Diagnóstico institucional
El diagnóstico es una etapa clave, ya que permite conocer la realidad de la institución y fundamentar las decisiones.
1. Dimensiones de análisis
- Pedagógica
- Organizacional
- Administrativa
- Comunitaria
2. Herramientas metodológicas
a. Análisis FODA
- Fortalezas
- Oportunidades
- Debilidades
- Amenazas
b. Árbol de problemas
Permite identificar:
- Problema central
- Causas
- Consecuencias
3. Identificación del problema principal
Es fundamental seleccionar un problema prioritario, generalmente en la dimensión pedagógica, que será el eje del PEI.
Ejemplo: «Bajo rendimiento académico en áreas básicas».
Recomendaciones para la redacción
- Utilizar evidencias (resultados académicos, evaluaciones, etc.).
- Involucrar a todos los actores.
- Priorizar problemas relevantes y viables de abordar.
Paso 3: Formulación del objetivo general y la meta
A partir del diagnóstico, se establece el objetivo general del PEI.
Objetivo general
Debe ser claro, alcanzable y orientado a la solución del problema identificado.
Ejemplo: «Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en áreas básicas mediante estrategias pedagógicas innovadoras».
Meta general
Define el resultado esperado en términos cuantificables.
Ejemplo: «Aumentar en un 20 % el rendimiento académico en un período de 5 años»
Características
- Claridad
- Medibilidad
- Pertinencia
- Temporalidad
Fuentes:
- Harris, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.
- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.
- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.