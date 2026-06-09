Estrategias de seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual (POA) (Parte 1)

El seguimiento y monitoreo no deben entenderse únicamente como acciones de control, sino como procesos permanentes de acompañamiento y mejora continua. En este sentido, la evaluación y monitoreo participativos permiten verificar indicadores de avance y resultados establecidos en las metas institucionales, además de facilitar la elaboración de informes finales del PEI y del POA.

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Una de las primeras estrategias de seguimiento consiste en la elaboración de indicadores claros y verificables. Los indicadores permiten medir el grado de cumplimiento de las actividades y metas propuestas en el POA. Estos pueden ser cuantitativos, como porcentaje de asistencia, cantidad de capacitaciones realizadas o número de estudiantes promovidos; y cualitativos, relacionados con la participación, el clima institucional o el desempeño docente. Por ejemplo, si el POA establece como objetivo fortalecer la comprensión lectora, un indicador podría ser: «80 % de los estudiantes mejora su nivel de lectura al finalizar el año lectivo». Este indicador facilitará el monitoreo de los avances y permitirá tomar decisiones correctivas cuando sea necesario.

Otra estrategia importante es la utilización de instrumentos de registro y verificación. El manual destaca la importancia de contar con medios de verificación dentro del POA, tales como actas, planillas de asistencia, informes pedagógicos, fotografías, registros de observación y evidencias de actividades realizadas. Estos instrumentos permiten sistematizar la información y dar seguimiento permanente a las acciones ejecutadas.

Por ejemplo, si en el POA se planifica una jornada de capacitación docente sobre estrategias metodológicas, el monitoreo puede realizarse mediante:

- Lista de asistencia de docentes.

- Registro fotográfico de la actividad.

- Encuestas de satisfacción.

- Informe final del capacitador.

- Observación posterior de clases para verificar la aplicación de las estrategias aprendidas.

Fuentes:

- Harris, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.

- Ministerio de Educación y Ciencias (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.