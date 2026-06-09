El accidente verbal de aspecto en guaraní

Umi ñe’ẽtéva jeaporeko ohechauka mba’éichapa oguerojera ha omohenda hembiapo; umi ñe’ẽky ára rehegua katu ohechauka araite.

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El aspecto del verbo señala el proceso y la forma en que se desarrolla la acción; mientras que las partículas de tiempo son las que señalan el tiempo definitivo.

Ñe’ẽky jeaporeko rehegua: “ína” tekoha pukúpe g̃uarã, ha “íkóni”, tekoha sosópe g̃uarã. Umíva oheka puporã oikotevẽrõ ha ikatu ojejuhu ñe’ẽky ára rehegua ndive peteĩ ñe’ẽme.

Las partículas que señalan aspecto son «ína» para el aspecto imperfectivo e «ikóni», para el aspecto intermitente. Ambas partículas recurren a las armonizaciones, según necesidad y pueden concurrir al mismo tiempo que las partículas de tiempo en un mismo verbo.

Upéi ave, ava peteĩha papyetápe, mokõivéva oiporu “ña” “ja” rangue ñe’ẽky papy ha avaite rehegua ramo, upe ñe’ẽky jeaporeko rehegua (ína, ikóni), omotĩguárema upe ñe’ẽtéva.

Por otro lado, con las primeras personas del plural, los dos aspectos utilizan la partícula de número y persona «ña», en vez de «ja» porque las partículas de aspecto (ína, ikóni), ya nasalizan el verbo.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.