Seguimiento y acompañamiento del Plan Operativo Anual (POA) (Parte 2)

Por ejemplo, el Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE) puede reunirse al finalizar cada trimestre para revisar:

- Actividades ejecutadas.

- Metas alcanzadas.

- Dificultades encontradas.

- Recursos utilizados.

- Actividades pendientes.

Durante estas reuniones, los responsables de cada acción presentan informes breves y se toman decisiones para fortalecer las áreas que presentan dificultades. Si se detecta baja participación de los padres de familia en las actividades escolares, el equipo podría replantear estrategias de convocatoria o establecer horarios más accesibles.

Lea más: Estrategias de seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual (POA) (Parte 1)

El acompañamiento pedagógico también constituye una estrategia clave de monitoreo. El manual menciona que el liderazgo positivo del equipo directivo implica acompañar pedagógicamente a los docentes para el buen desarrollo de las clases y las actividades. Esto supone realizar observaciones de aula, revisión de planificaciones y orientación docente de manera continua.

Por ejemplo, el director o coordinador pedagógico puede implementar visitas de observación utilizando una guía con criterios previamente establecidos, tales como:

- Uso de estrategias activas.

- Participación de los estudiantes.

- Manejo del tiempo.

- Uso de recursos didácticos.

- Evaluación de los aprendizajes.

Posteriormente, se realiza una retroalimentación constructiva con el docente, resaltando fortalezas y proponiendo mejoras.

Otra estrategia relevante es la elaboración de informes de avance. El seguimiento efectivo requiere sistematizar los resultados obtenidos y comunicar a la comunidad educativa el estado de ejecución del POA. Según el manual, la etapa de comunicación del diagnóstico y de los procesos institucionales es fundamental para garantizar la participación y el compromiso colectivo.

Por ejemplo, al finalizar el semestre, la institución puede presentar un informe donde se detallen:

- Porcentaje de actividades ejecutadas.

- Logros alcanzados.

- Dificultades identificadas.

- Recomendaciones para el siguiente periodo.

Este informe puede socializarse mediante reuniones, murales informativos o presentaciones comunitarias.

Finalmente, el seguimiento y el monitoreo del POA deben desarrollarse desde una perspectiva participativa, reflexiva y orientada a la mejora continua. El fortalecimiento de la gestión escolar depende de la capacidad institucional para analizar permanentemente su realidad, reorganizar acciones y promover el compromiso de todos los actores educativos. Cuando el monitoreo se realiza de manera sistemática y colaborativa, el POA deja de ser un simple documento administrativo y se convierte en una verdadera herramienta de transformación institucional, orientada al logro de aprendizajes de calidad y al fortalecimiento de la comunidad educativa.

Fuentes:

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.