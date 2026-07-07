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07 de julio de 2026 a la - 01:00

Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay

Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay
Pedagogías innovadoras para una educación integral en ParaguayArchivo, ABC Color

Los desafíos educativos actuales exigen enfoques que promuevan la participación activa, la autonomía y el desarrollo integral del estudiante. Entre las propuestas pedagógicas más influyentes se destacan los aportes de Célestin Freinet, Rudolf Steiner y Bernard Aucouturier, cuyos principios continúan inspirando prácticas educativas centradas en la persona y en el aprendizaje significativo.

Por Prof. Lic. Abg. Karina Elizabeth Hermosilla Galeano

Pedagogía de Freinet: aprender haciendo y colaborando

Desarrollada por el educador francés Célestin Freinet, esta propuesta sostiene que el aprendizaje debe estar conectado con la realidad y las experiencias de los estudiantes. Su enfoque prioriza la participación activa, el trabajo cooperativo y la expresión libre.

Entre sus principios fundamentales se encuentran:

- Aprendizaje basado en la experiencia y el descubrimiento.

- Atención a los intereses y necesidades del estudiante.

- Trabajo colaborativo y construcción colectiva del conocimiento.

- Comunicación y expresión oral y escrita.

- Docente como guía y facilitador del aprendizaje.

Sus principales estrategias incluyen el texto libre, las asambleas de aula, los planes de trabajo autónomos y las salidas educativas. En el contexto paraguayo, estos recursos favorecen el desarrollo de las competencias, la participación democrática y el vínculo entre escuela y comunidad.

Lea más: La dimensión pedagógica del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Pedagogía Waldorf: educar todas las dimensiones del ser humano

La pedagogía Waldorf, creada por Rudolf Steiner, propone una formación integral que contempla aspectos cognitivos, artísticos, sociales y prácticos. Considera que la educación debe respetar las etapas evolutivas de cada niño y favorecer un crecimiento equilibraDo.

Sus características principales son:

- Visión holística del desarrollo humano.

- Integración de las artes en el proceso educativo.

- Aprendizaje adaptado a las etapas de desarrollo.

- Fuerte vínculo con la naturaleza.

- Valoración de rutinas y ritmos de aprendizaje.

- Evaluación centrada en el progreso individual más que en pruebas estandarizadas.

Este enfoque busca formar personas creativas, críticas y comprometidas con la sociedad, fortaleciendo tanto sus capacidades intelectuales como emocionales.

Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay
Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay

Práctica psicomotriz aucouturier: el cuerpo como medio de aprendizaje

Creada por Bernard Aucouturier, esta propuesta reconoce el movimiento y el juego como elementos esenciales para el desarrollo infantil. Considera que la expresión corporal permite comunicar emociones, necesidades y experiencias.

Sus principios básicos incluyen:

- Desarrollo integral mediante el movimiento.

- Expresión emocional a través del cuerpo y el juego.

- Respeto al ritmo individual de cada niño.

- Ambientes seguros que favorecen la exploración y la autonomía.

Las sesiones se organizan en espacios preparados para el juego libre, donde el educador observa, acompaña y favorece la construcción de aprendizajes significativos. Entre sus beneficios se destacan el fortalecimiento de la coordinación motriz, la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales.

Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay
Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.