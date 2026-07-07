Pedagogías innovadoras para una educación integral en Paraguay

Pedagogía de Freinet: aprender haciendo y colaborando
Desarrollada por el educador francés Célestin Freinet, esta propuesta sostiene que el aprendizaje debe estar conectado con la realidad y las experiencias de los estudiantes. Su enfoque prioriza la participación activa, el trabajo cooperativo y la expresión libre.
Entre sus principios fundamentales se encuentran:
- Aprendizaje basado en la experiencia y el descubrimiento.
- Atención a los intereses y necesidades del estudiante.
- Trabajo colaborativo y construcción colectiva del conocimiento.
- Comunicación y expresión oral y escrita.
- Docente como guía y facilitador del aprendizaje.
Sus principales estrategias incluyen el texto libre, las asambleas de aula, los planes de trabajo autónomos y las salidas educativas. En el contexto paraguayo, estos recursos favorecen el desarrollo de las competencias, la participación democrática y el vínculo entre escuela y comunidad.
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Pedagogía Waldorf: educar todas las dimensiones del ser humano
La pedagogía Waldorf, creada por Rudolf Steiner, propone una formación integral que contempla aspectos cognitivos, artísticos, sociales y prácticos. Considera que la educación debe respetar las etapas evolutivas de cada niño y favorecer un crecimiento equilibraDo.
Sus características principales son:
- Visión holística del desarrollo humano.
- Integración de las artes en el proceso educativo.
- Aprendizaje adaptado a las etapas de desarrollo.
- Fuerte vínculo con la naturaleza.
- Valoración de rutinas y ritmos de aprendizaje.
- Evaluación centrada en el progreso individual más que en pruebas estandarizadas.
Este enfoque busca formar personas creativas, críticas y comprometidas con la sociedad, fortaleciendo tanto sus capacidades intelectuales como emocionales.
Práctica psicomotriz aucouturier: el cuerpo como medio de aprendizaje
Creada por Bernard Aucouturier, esta propuesta reconoce el movimiento y el juego como elementos esenciales para el desarrollo infantil. Considera que la expresión corporal permite comunicar emociones, necesidades y experiencias.
Sus principios básicos incluyen:
- Desarrollo integral mediante el movimiento.
- Expresión emocional a través del cuerpo y el juego.
- Respeto al ritmo individual de cada niño.
- Ambientes seguros que favorecen la exploración y la autonomía.
Las sesiones se organizan en espacios preparados para el juego libre, donde el educador observa, acompaña y favorece la construcción de aprendizajes significativos. Entre sus beneficios se destacan el fortalecimiento de la coordinación motriz, la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales.
Fuentes:
- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.
- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.