Educar con emoción: la música, el arte y la inteligencia emocional como aliados de la escuela paraguaya

Musicoterapia: aprender y sanar a través de la música

La musicoterapia es una intervención profesional que utiliza la música, el ritmo, la melodía, la armonía y el sonido para fortalecer habilidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas. En el ámbito educativo paraguayo, puede contribuir a mejorar la atención, la comunicación, la autorregulación emocional y la participación de estudiantes con o sin necesidades específicas de apoyo.

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Las sesiones pueden incluir canto, ejecución de instrumentos, creación musical, improvisación o escucha activa, siempre adaptadas a las características e intereses de cada persona. Diversas investigaciones demuestran que la música ayuda a disminuir el estrés, favorece la memoria, estimula el aprendizaje y fortalece los vínculos sociales, convirtiéndose en un recurso valioso para las instituciones educativas y los espacios de atención terapéutica.

Arteterapia: crear para expresar y crecer

La arteterapia emplea el proceso creativo como una vía para promover el bienestar emocional. No busca formar artistas, sino ofrecer un espacio seguro donde las personas puedan expresar sentimientos, resolver conflictos internos y fortalecer su autoestima mediante el dibujo, la pintura, el collage, la escultura u otras manifestaciones artísticas.

En las escuelas paraguayas, esta herramienta resulta especialmente útil para acompañar a estudiantes que atraviesan situaciones de ansiedad, estrés, dificultades de aprendizaje, problemas de convivencia o experiencias difíciles. El valor terapéutico reside en el proceso creativo más que en el resultado final, favoreciendo el autoconocimiento, la resiliencia, la comunicación y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Educación emocional: una competencia para la vida

La educación emocional se ha convertido en un componente indispensable de la formación integral. Enseña a los estudiantes a reconocer, comprender y gestionar sus emociones, desarrollar empatía, fortalecer sus relaciones interpersonales y tomar decisiones responsables.

Integrar la educación emocional en el currículo no implica crear una materia adicional, sino incorporar prácticas cotidianas que favorezcan el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación y el respeto mutuo. En Paraguay, donde la formación en valores constituye uno de los pilares del sistema educativo, estas competencias contribuyen a mejorar el clima escolar y el rendimiento académico.

Promover el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y la motivación permite formar estudiantes más resilientes, capaces de afrontar los desafíos personales, académicos y sociales con equilibrio y confianza.

Educar hoy implica mucho más que transmitir conocimientos. Significa acompañar el desarrollo emocional, creativo y social de cada estudiante. La integración de la musicoterapia, la arteterapia y la educación emocional ofrece oportunidades para construir escuelas paraguayas más inclusivas, humanas y preparadas para responder a las necesidades de la sociedad actual.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.