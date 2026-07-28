Modos frecuentativo enfático, frustrativo e intencional en guaraní

6.19. Ñe’ẽreko tapiaiteguáva. Ohechauka py’ỹive oikoha tembiapo. Iñe’ẽky “manterei” ipu’atã.

Modo frecuentativo enfático. Indica que la acción se realiza en forma muy frecuente. Su partícula «manterei» es tónica.

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Ejemplos - Tembiecharã

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che ha’amanterei. Yo me caigo frecuentemente.

Nde re’amanterei. Tú te caes frecuentemente.

Ha’e ho’amanterei. Él se cae frecuentemente.

Ñande ja’amanterei. Nosotros nos caemos frecuentemente.

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Cherasẽmanterei. Lloro frecuentemente.

Nerasẽmanterei. Lloras frecuentemente.

Hasẽmanterei. Llora frecuentemente.

Ñanerasẽmanterei. Lloramos frecuentemente.

6.20. Ñe’ẽreko mo’ãite. Ohechauka ojejaporeínteha tembiapo. Oiporu ñe’ẽky “rei”, ipuhatãva.

Modo frustrativo. Refiere la inutilidad de la acción. Utiliza la partícula tónica «rei».

Ejemplos - Tembiecharã

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Ha’e okyhyjerei. Él tiene miedo. (En vano).

Ñande jakyhyjerei. Nosotros tenemos miedo. (En vano).

Peẽ pekyhyjerei. Ustedes tienen miedo. (En vano).

Ha’ekuéra okyhyjerei. Ellos tienen miedo. (En vano).

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Oñe’ẽrei. Habla en vano.

Ñañe’ẽrei. Hablamos en vano.

Peñe’ẽrei. Hablan en vano.

Oñe’ẽrei. Hablan en vano.

6.21. Ñe’ẽreko ñeha’ãpy. Ohechauka ojejaposehague ha katu ndoikói pe oje’éva. Iñe’ẽky “mo’ã”, ipu’atã.

Modo intencional. Indica que se tenía la intención de que la acción se realice, aunque no se realizó. Su partícula «mo’ã» es tónica.

Ejemplos - Tembiecharã

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che ahupytymo’ã. Yo iba a alcanzar.

Nde rehupytymo’ã. Tú ibas a alcanzar.

Ha’e ohupytymo’ã. Él iba a alcanzar.

Ñande jahupytymo’ã. Nosotros íbamos a alcanzar.

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Añemotenondemo’ã. Iba a ganar.

Reñemotenondemo’ã. Ibas a ganar.

Oñemotenondemo’ã. Iba a ganar.

Ñañemotenondemo’ã. Íbamos a ganar.

* También puede significar adelantar/se.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.