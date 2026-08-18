Dispositivos y estrategias de acompañamiento a docentes

Los dispositivos de acompañamiento constituyen espacios organizados de interacción, análisis y aprendizaje entre docentes. Su finalidad es generar oportunidades para que los educadores compartan experiencias, analicen problemas reales de su práctica y construyan alternativas de mejora. Estos dispositivos no representan acciones aisladas, sino instancias planificadas que promueven la formación situada y el aprendizaje entre pares.

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Entre los dispositivos centrados en la interacción se destacan las reuniones de asesoramiento, las observaciones de clases con posterior retroalimentación, las entrevistas pedagógicas, los talleres de reflexión, las comunidades de aprendizaje y las reuniones de planificación conjunta. Todos ellos favorecen el intercambio de experiencias, el análisis colaborativo de las prácticas y la toma de decisiones fundamentadas. La retroalimentación que se produce en estos espacios tiene un carácter formativo, pues busca orientar al docente mediante preguntas, sugerencias y propuestas de mejora, evitando enfoques centrados en el control o la supervisión.

Los dispositivos centrados en la escritura y la narración permiten hacer visible el pensamiento profesional del docente. La elaboración de diarios de campo, registros de experiencias, relatos pedagógicos, portafolios y sistematización de buenas prácticas facilita que los educadores reflexionen sobre sus decisiones didácticas, identifiquen fortalezas y aspectos a mejorar, además de generar conocimientos que pueden compartirse con otros colegas. La escritura profesional se convierte así en una herramienta para comprender la práctica, documentar los aprendizajes y fortalecer el desarrollo profesional continuo.

Además de estos dispositivos, el acompañamiento incorpora diversas estrategias pedagógicas que enriquecen el proceso formativo, entre las que se encuentran la observación participante, el análisis de evidencias de aprendizaje, el estudio de casos, la resolución colaborativa de problemas, el intercambio de recursos didácticos y la planificación conjunta de secuencias de enseñanza. Estas estrategias permiten que los docentes aprendan a partir de situaciones auténticas de su contexto escolar, fortaleciendo su capacidad para innovar y responder a las necesidades de sus estudiantes.

El éxito del acompañamiento depende de una relación basada en la confianza, el respeto y la colaboración entre mentor y docente acompañado. En este sentido, el acompañamiento deja de entenderse como una instancia de evaluación para convertirse en un proceso de aprendizaje mutuo, donde ambos participantes reflexionan, construyen conocimientos y enriquecen sus prácticas profesionales.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.