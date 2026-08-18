Formación Docente Contínua
18 de agosto de 2026 a la - 01:00

La voz del estudiante como motor del aprendizaje

La voz del estudiante como motor del aprendizaje
La voz del estudiante como motor del aprendizajeArchivo, ABC Color

En la educación actual, escuchar va mucho más allá de percibir sonidos o atender una respuesta. Significa comprender, interpretar y valorar las ideas, emociones e intereses de los estudiantes para convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Esta visión, conocida como pedagogía de la escucha, constituye uno de los pilares del enfoque Reggio Emilia y encuentra plena vigencia en el sistema educativo paraguayo.

Por Prof. Lic. Abg. Karina Elizabeth Hermosilla Galeano

Escuchar para comprender y enseñar mejor

La escucha es una competencia esencial en todo proceso educativo. Implica prestar atención de manera consciente, interpretar el mensaje considerando su contexto y responder con empatía y respeto. No se limita al lenguaje verbal, sino que también incorpora gestos, emociones, expresiones corporales y otras formas de comunicación que permiten comprender cómo aprende cada estudiante.

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Cuando el docente desarrolla una escucha activa, fortalece el vínculo pedagógico y obtiene información valiosa para adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de sus alumnos.

El estudiante como protagonista del aprendizaje

Parte del principio de que cada niño, niña o adolescente posee capacidades, conocimientos previos y un enorme potencial para construir nuevos aprendizajes. En este enfoque, el docente deja de ser el único transmisor del conocimiento y asume el rol de mediador, acompañando procesos de investigación, reflexión y diálogo.

Escuchar para construir experiencias significativas

La observación permanente constituye una herramienta fundamental. A través de ella, el docente identifica intereses, fortalezas y desafíos de sus estudiantes, información que permite planificar propuestas flexibles y contextualizadas.

Otro aspecto relevante es la documentación pedagógica. Fotografías, producciones, registros escritos, videos y conversaciones se convierten en evidencias del proceso de aprendizaje, favoreciendo la evaluación formativa y la reflexión conjunta entre docentes, estudiantes y familias.

Beneficios para el desarrollo integral

Cuando los estudiantes sienten que sus opiniones son valoradas, fortalecen su autoestima, desarrollan mayor seguridad para expresar sus ideas y participan con mayor compromiso en las actividades escolares.

Asimismo, la escucha favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo y la resolución pacífica de conflictos. Paralelamente, estimula la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico, competencias indispensables para desenvolverse en una sociedad en constante transformación.

Un desafío para la práctica docente

Implementar la pedagogía de la escucha requiere tiempo, planificación y una actitud permanente de apertura al diálogo. También demanda procesos continuos de formación docente que permitan incorporar estrategias de observación, documentación y evaluación centradas en el estudiante.

En el contexto paraguayo, esta perspectiva representa una oportunidad para fortalecer una educación más humana, inclusiva y participativa, donde cada estudiante sea reconocido como protagonista de su aprendizaje y cada docente como un facilitador que escucha, acompaña y genera experiencias educativas con sentido.

Dimensiones de la escucha

La escucha pedagógica integra diversas dimensiones que se complementan entre sí: la escucha activa, que implica atención consciente; la escucha empática, orientada a comprender emociones y perspectivas; la escucha reflexiva, que favorece el análisis y la retroalimentación; y la escucha comprensiva, que permite interpretar el mensaje en su totalidad para responder de manera pertinente y favorecer aprendizajes significativos.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.