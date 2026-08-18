Modos intermitente, imperativo e imperativo conminativo en guaraní

6.28. Ñe’ẽreko oiko sa’isa’íva. Ohechauka mba’e oikovaha sa’isa’ínte. Iñe’ẽky ipu’atãva “mimi”.

Modo intermitente. Indica que la acción se desarrolla con breves intervalos de tiempo. Utiliza la partícula tónica «mimi».

ñe’ereko reiguava

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Ejemplos - Tembiecharã

6.29. Ñe’ẽreko omba’eapoukáva. He’i ojejapo hag̃ua oje’éva. Oiporu avaite ha papapy. Iñe’ẽky moĩmbyre: e/pe, ava mokõiha papyteĩ ha papyetápe g̃uarã; upéicha avei umi avaite ha papapy iñe’ẽky potapyrã: ta / tere / to / taja / taña / toro / tape / to ambuekuérape g̃uarã.

Modo imperativo. Indica una orden para que se realice la acción. No tiene partícula sufija y se conjuga con partículas de imperativas o compulsivas de número y persona: e / pe /, para la segunda persona del singular y plural; así como las partículas de la conjugación optativas: ta / tere / to / taja / taña / toro / tape / to para las demás personas.

Ejemplos - Tembiecharã

6.30. Ñe’ẽreko apouka pohýi. He’i ojejapo hag̃ua katuete pe oje’éva. Iñe’ẽky “ke”, ipu’atã’ỹva, oiporu avaite ha papapy ñe’ẽky moĩmbyre e / pe, ava mokõiha papyteĩ ha papyetápe g̃uarã; upéicha avei, umi avaite ha papapy iñe’ẽky potapyrã: ta / tere / to / taja / taña / toro / tape / to ambuekuérape g̃uarã.

Imperativo conminativo. Indica orden o mandato. Su partícula átona es «ke», utiliza las partículas de número y persona imperativas o compulsivas: e /pe para la segunda persona del singular y plural; así como las partículas de la conjugación optativas: ta / tere / to / taja / taña / toro / tape / to para las demás personas.

Ejemplos - Tembiecharã

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.