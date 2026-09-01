Modos indeterminado y reiterativo en guaraní

6.34. Ñe’ẽreko kuaaporã’ỹva. Iñe’ẽky ipu’atã’ỹva “mba’e”. Kóva oiporu avaite ha papapy ñe’ẽky moĩmbyre: e /pe, ava mokõiha papyteĩ ha papyetápe g̃uarã; upéicha avei umi avaite ha papapy iñe’ẽky potapyrã; ta / tere / to / taja / taña / toro / tape / to ambuekuérape g̃uarã.

Lea más: Ñe’ereko omba’ejeruréva, apoukarayhúva ha apoukajehe’a

Modo indeterminado. Partícula átona «mba’e». Utiliza las partículas de número y persona imperativa o compulsiva, ellas son: e /pe para la segunda persona del singular y plural; así como las partículas de la conjugación optativas; ta / tere / to / taja / taña / toro / tape / to para las demás personas.

Ejemplos - Tembiecharã

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Tahekýimba’e che. Que quite yo entonces.

Terehekýimba’e nde. Que quites tú entonces.

Tohekýimba’e ha’e. Que quite él entonces.

Tajahekýimba’e ñande. Que quitemos nosotros entonces

Torohekýimba’e ore. Que quitemos nosotros entonces.

Tapehekýimba’e peẽ. Que quiten ustedes entonces.

Tohekýimba’e ha’ekuéra. Que quiten ellos entonces

Tohekýimba’e ha’ekuéra umi javorái. Que ellos quiten esas malezas entonces.

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Tamoĩmba’e che. Que ponga yo entonces.

Teremoĩmba’e nde. Que pongas tú entonces.

Tomoĩmba’e ha’e. Que ponga él entonces.

Tañamoĩmba’e ñande. Que pongamos nosotros entonces.

Toromoĩmba’e ore. Que pongamos nosotros entonces.

Tapemoĩmba’e peẽ. Que pongan ustedes entonces.

Tomoĩmba’e ha’ekuéra. Que pongan ellos entonces.

Tomoĩmba’e ha’ekuéra ogarokái. Que ellos pongan los cercos entonces.

6.35. Ñe’ẽreko mbojo’áva. Mba’e’apojeýva. Oiporu ñe’ẽky “jey” pu’atãva.

Modo reiterativo. Expresa una acción reiterativa. Lo que se vuelve a hacer. Su partícula «jey» es tónica.

Ejemplos - Tembiecharã

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che aikejey. Yo volví a entrar.

Nde reikejey. Tú volviste a entrar.

Ha’e oikejey. Él volvió a entrar.

Ñande jaikejey. Nosotros volvimos a entrar.

Ore roikejey. Nosotros volvimos a entrar.

Peẽ peikejey. Ustedes volvieron a entrar.

Ha’ekuéra oikejey. Ellos volvieron a entrar.

Ha’e oikejey hógape. El volvió a entrar a su casa.

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Che amopotĩjey. Yo volví a limpiar.

Nde remopotĩjey. Tú volviste a limpiar.

Ha’e omopotĩjey. Él volvió a limpiar.

Ñande ñamopotĩjey. Nosotros volvimos a limpiar.

Ore romopotĩjey. Nosotros volvimos a limpiar.

Peẽ pemopotĩjey. Ustedes volvieron a limpiar.

Ha’ekuéra omopotĩjey. Ellos volvieron a limpiar.

Ha’e omopotĩjey ogypy. Ella volvió a limpiar el piso.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.