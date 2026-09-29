El atelier como territorio de aprendizaje: creatividad, expresión y descubrimiento en la educación paraguaya

El diseño del atelier debe crear un ambiente agradable, estimulante y estéticamente cuidado. La distribución del mobiliario, la iluminación, los colores y la disposición de los materiales deben generar un espacio que invite a observar, experimentar y crear. En el contexto educativo paraguayo, este principio puede adaptarse a las posibilidades reales de cada institución, aprovechando aulas, rincones pedagógicos, bibliotecas, patios u otros espacios disponibles.

Una característica fundamental es la flexibilidad. El atelier debe poder transformarse según los proyectos y necesidades del grupo. Mesas móviles, estantes accesibles, paneles y sectores diferenciados permiten reorganizar el ambiente para desarrollar propuestas individuales o colectivas.

Los materiales deben encontrarse al alcance de los niños y presentarse de manera organizada y atractiva. Pueden incorporarse pinturas, lápices, papeles de diferentes tamaños y texturas, arcilla, elementos naturales, telas, cajas, cartones, materiales reciclados y objetos propios del entorno para promover al mismo tiempo la conciencia ambiental y la creatividad.

El atelier puede organizarse en sectores destinados a diferentes formas de expresión, como dibujo, pintura, modelado, construcción, collage, experimentación con materiales o producción audiovisual. También es importante disponer de un lugar para exhibir las producciones.

Las tecnologías digitales pueden incorporarse como herramientas complementarias. Las fotografías, los videos, las grabaciones de audio, los proyectores o los recursos digitales permiten ampliar las posibilidades de expresión y documentación, siempre que su utilización responda a una intención pedagógica clara.

Asimismo, el vínculo con la naturaleza y el entorno constituye un recurso significativo. Elementos como semillas, hojas, piedras, tierra, ramas u otros materiales encontrados en espacios cercanos pueden convertirse en recursos para observar, clasificar, representar y crear.

La seguridad, inclusión y accesibilidad también deben formar parte de la planificación. Los materiales y herramientas deben ser adecuados a la edad y utilizados bajo las orientaciones necesarias. El espacio debe contemplar la participación de niños con diferentes necesidades educativas.

Técnicas educativas en el atelier

Las estrategias desarrolladas en el atelier se relacionan directamente con una enseñanza activa y centrada en el estudiante. Una de las principales es el aprendizaje basado en proyectos, mediante el cual los niños investigan temas vinculados con sus intereses y desarrollan propuestas que pueden extenderse durante varios días o semanas.

La experimentación con diversos materiales permite que cada estudiante descubra posibilidades, compare resultados y tome decisiones. Se busca únicamente favorecer procesos de exploración en los que existan diferentes respuestas y formas de resolver una propuesta.

Otra estrategia esencial es la documentación pedagógica. Las fotografías, las producciones, los registros escritos, los comentarios de los estudiantes y las observaciones docentes permiten reconstruir el proceso de aprendizaje. Esta información sirve para analizar avances, identificar intereses y planificar nuevas experiencias.

Fuente:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.