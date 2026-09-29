Evaluación institucional (Parte 3)

Las dimensiones planteadas en el Manual de Seguimiento a la Gestión de los Educadores y de las Instituciones Educativas deben ser comprendidas desde una mirada formativa, participativa y orientada a la mejora continua.

En este sentido, la dimensión Propósitos institucionales constituye un punto de partida fundamental, porque permite reconocer hacia dónde camina la institución y qué sentido tiene cada una de sus acciones. La visión, la misión, los objetivos, las metas, las estrategias y los recursos deben guardar coherencia con las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA) no deberían ser vistos simplemente como documentos que se elaboran para cumplir con una exigencia, sino como herramientas que ayudan a organizar el camino institucional y a convertir los propósitos educativos en acciones concretas.

Una institución que conoce claramente sus propósitos puede orientar mejor sus esfuerzos, tomar decisiones con mayor sentido y comprometer a sus distintos actores. Por eso, resulta valioso generar espacios donde docentes, directivos, estudiantes, familias y demás integrantes de la comunidad puedan reconocerse como parte de un mismo proyecto. El propósito institucional cobra verdadero significado cuando deja de estar únicamente escrito y comienza a reflejarse en las prácticas cotidianas.

Por otra parte, la dimensión Gestión administrativa-financiera y prevención de riesgos nos invita a mirar la institución desde una perspectiva igualmente humana y responsable. Administrar adecuadamente los recursos significa reconocer que estos son medios que deben estar al servicio de los fines educativos.

Esta dimensión también nos recuerda que cuidar una institución significa cuidar a quienes la habitan. Por ello, adquieren especial relevancia las condiciones de la infraestructura, los accesos y espacios adecuados para una población inclusiva, así como la prevención de riesgos. La existencia y revisión de planos edilicios y de prevención de riesgos, reglamentos, normativas, informes, rendiciones de cuentas y otros documentos constituyen evidencias que permiten conocer cómo se gestiona y protege el espacio educativo.

Desde una perspectiva formativa, estas dimensiones no deberían generar temor ni ser entendidas únicamente como mecanismos de control. La valoración mediante indicadores y evidencias puede convertirse en una oportunidad para detenernos, conversar y preguntarnos con honestidad: ¿qué estamos haciendo bien?, ¿qué necesitamos fortalecer?, ¿qué podemos mejorar juntos?

Trabajar estas dimensiones implica fortalecer una cultura institucional basada en la responsabilidad, la transparencia, la participación y el compromiso. Los propósitos nos indican el rumbo; una adecuada gestión administrativa-financiera permite disponer y utilizar responsablemente los recursos; y la prevención de riesgos contribuye a construir ambientes seguros, accesibles y protectores. Evaluar estos aspectos no significa buscar culpables, sino encontrar caminos de mejora. La verdadera riqueza del proceso está en que cada institución pueda mirarse con sinceridad, reconocer sus fortalezas y asumir, de manera colectiva, aquellos desafíos que le permitan ofrecer cada día una educación de mayor calidad.

Fuentes:

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.