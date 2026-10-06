Evaluación institucional (Parte 4)

1. Gestión del talento humano y gobierno institucional

Esta dimensión reconoce que una institución educativa está conformada por un conjunto de personas que cumplen diferentes responsabilidades: equipo directivo, docentes, personal técnico, administrativo y estudiantes. La manera en que estos actores se organizan, colaboran y se relacionan constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento institucional.

La organización institucional implica contar con una estructura clara, donde cada integrante conozca sus funciones, responsabilidades y formas de participación. El liderazgo directivo adquiere especial importancia, pero no como una tarea individual, sino como una responsabilidad que puede favorecer la participación, la comunicación y el compromiso de toda la comunidad educativa.

Por su parte, la gestión del talento humano supone reconocer las capacidades y aportes de las personas que integran la institución, procurando que cada integrante conozca y comparta las políticas institucionales y contribuya al cumplimiento de los propósitos educativos. El Manual considera evidencias como el cuadro de personal, organigrama, flujogramas, actas y horarios, entre otros elementos que permiten conocer cómo se organiza la institución.

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Desde una perspectiva humanizada, esta dimensión nos invita a preguntarnos: ¿cómo estamos trabajando juntos?, ¿existe una comunicación que favorece la confianza?, ¿cada persona siente que su aporte es valorado?, ¿las responsabilidades están claramente distribuidas? Estas preguntas ayudan a comprender que una buena organización no solo ordena el trabajo, sino que también genera mejores condiciones para enseñar y aprender.

2. Gestión pedagógica y curricular

Esta dimensión coloca en el centro aquello que da sentido a la institución educativa: los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Comprende los elementos pedagógicos, los actores, los modelos educativos y las acciones que van desde el proyecto curricular hasta la evaluación, el seguimiento y la mejora de los aprendizajes.

Uno de sus componentes fundamentales es la planificación pedagógico-curricular, que debe permitir organizar intencionalmente la enseñanza y orientar las actividades hacia el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. No se trata simplemente de elaborar una planificación para cumplir con un requisito, sino de construir una herramienta que ayude al docente a anticipar, organizar y ajustar su práctica de acuerdo con las características y necesidades de sus estudiantes.

El segundo componente corresponde a la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí adquieren relevancia la práctica pedagógica, las estrategias utilizadas, la interacción docente-estudiante, los recursos, la evaluación y la capacidad de tomar decisiones a partir de las evidencias recogidas. La observación de clases y la retroalimentación constituyen oportunidades para reconocer aciertos, identificar aspectos que pueden fortalecerse y acompañar al docente en su crecimiento profesional.

En este sentido, evaluar no significa buscar culpables. La evaluación institucional permite recoger información, reflexionar sobre lo que sucede y tomar decisiones para mejorar.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.