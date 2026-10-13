Adverbios de cantidad, de interrogación y de afirmación en guaraní

4. Ñe’ẽteja papygua/mboyguáva. Ñe’ẽ oñandukáva mboýpa ñe’ẽtéva retakue. Ñe’ẽjoajukatúpe oiko ichuguikuéra moĩmbaha opaichagua. Péicha: Roguata heta.
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Adverbios de cantidad. Palabras que expresan una idea de cantidad de la acción verbal. En la oración ofician de complemento circunstancial. Así: Caminamos mucho.
Tembiecharã - Ejemplos
Heta: mucho. Michĩ: pequeño.
Mbovy: poco. Tuicha: grande.
Mba’eve: nada. Sa’i: escaso.
Rasa: excesivamente.
5. Ñe’ẽteja oporandúva. Ko’ãva ojeipuru ñe’ẽtéva ndive oñeporandu hag̃ua omoandúvare. Ko’ã ñe’ẽteykéva oguerahava’erã ñe’ẽky upeiguáva: “pa” térã “piko”. Péicha: Araka’epiko ne aramboty.
Adverbios de interrogación. Palabras que se utilizan para interrogar. Pueden ir acompañadas de las partículas sufijas «pa» o «piko». Así: ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Umi ojekuaavéva - Los más conocidos son:
Moõ: dónde. Mba’ére: por qué.
Araka’e: cuándo. Máva: quién.
Mba’éicha: cómo. Mboy: cuánto
Mba’e: qué. Mba’erã (Ma’erã): para qué.
6. Ñe’ẽteja omoneĩva. Ñe’ẽ omboajéva ñe’ẽtéva omoandúva. Péicha: Néi, ikatu re’u chipa kojói ndive.
Adverbios de afirmación. Palabras que se utilizan para afirmar la acción verbal. Así: Está bien, puedes comer chipa con cocido.
Tembiecharã – Ejemplos
Héẽ: sí. Avei: sí, también.
Néi: bueno, está bien, acepto. Oĩma: de acuerdo.
Ikatu: puede ser. Añete: es verdad.
Upéicha: así es.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.