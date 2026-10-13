Formación Docente Contínua
13 de octubre de 2026 - 01:00

Adverbios de cantidad, de interrogación y de afirmación en guaraní

Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneiva
Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneivaArchivo, ABC Color

Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneiva

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra
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4. Ñe’ẽteja papygua/mboyguáva. Ñe’ẽ oñandukáva mboýpa ñe’ẽtéva retakue. Ñe’ẽjoajukatúpe oiko ichuguikuéra moĩmbaha opaichagua. Péicha: Roguata heta.

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Adverbios de cantidad. Palabras que expresan una idea de cantidad de la acción verbal. En la oración ofician de complemento circunstancial. Así: Caminamos mucho.

Tembiecharã - Ejemplos

Heta: mucho. Michĩ: pequeño.

Mbovy: poco. Tuicha: grande.

Mba’eve: nada. Sa’i: escaso.

Rasa: excesivamente.

5. Ñe’ẽteja oporandúva. Ko’ãva ojeipuru ñe’ẽtéva ndive oñeporandu hag̃ua omoandúvare. Ko’ã ñe’ẽteykéva oguerahava’erã ñe’ẽky upeiguáva: “pa” térã “piko”. Péicha: Araka’epiko ne aramboty.

Adverbios de interrogación. Palabras que se utilizan para interrogar. Pueden ir acompañadas de las partículas sufijas «pa» o «piko». Así: ¿Cuándo es tu cumpleaños?

Umi ojekuaavéva - Los más conocidos son:

Moõ: dónde. Mba’ére: por qué.

Araka’e: cuándo. Máva: quién.

Mba’éicha: cómo. Mboy: cuánto

Mba’e: qué. Mba’erã (Ma’erã): para qué.

Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneiva
Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneiva

6. Ñe’ẽteja omoneĩva. Ñe’ẽ omboajéva ñe’ẽtéva omoandúva. Péicha: Néi, ikatu re’u chipa kojói ndive.

Adverbios de afirmación. Palabras que se utilizan para afirmar la acción verbal. Así: Está bien, puedes comer chipa con cocido.

Tembiecharã – Ejemplos

Héẽ: sí. Avei: sí, también.

Néi: bueno, está bien, acepto. Oĩma: de acuerdo.

Ikatu: puede ser. Añete: es verdad.

Upéicha: así es.

Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneiva
Ñe’eteja papygua, oporandúva ha omoneiva

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.