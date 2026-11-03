El docente que observa, escucha y transforma

La formación del profesorado parte de comprender principios como el respeto, la responsabilidad, la comunidad y la confianza en las capacidades infantiles. La curiosidad y el deseo de descubrir son parte del aprendizaje; por ello, la exploración, el juego y la experiencia ocupan un lugar destacado. El entorno también se convierte en un recurso que favorece el aprendizaje.

Lea más: Educar desde el vínculo: cuando las relaciones se convierten en el corazón del aprendizaje

Observar para comprender

Observar a los estudiantes es mucho más que mirar lo que ocurre en el aula. Implica reconocer intereses, necesidades, habilidades y dificultades para adecuar las propuestas pedagógicas. La observación continua permite seguir avances académicos, sociales y emocionales, identificar dificultades y ofrecer retroalimentación precisa y constructiva.

La documentación complementa este proceso: registrar experiencias y progresos ayuda a orientar futuras actividades y a tomar decisiones acordes con cada estudiante.

Escuchar también es enseñar

La escucha activa es otra habilidad fundamental. Prestar atención a lo que expresan los niños favorece un clima de confianza y respeto y ayuda a comprender no solo sus palabras, sino también sus emociones. Además, facilita la comunicación, contribuye a abordar conflictos y favorece la participación.

Cuando el educador escucha de manera genuina, también enseña con su ejemplo que atender al otro es una forma de respetarlo y de construir relaciones saludables.

Educar en equipo

La tarea docente no es aislada. La colaboración entre educadores permite compartir responsabilidades, planificar propuestas, intercambiar experiencias y buscar soluciones a los desafíos cotidianos. El trabajo conjunto requiere comunicación, flexibilidad y capacidad para resolver conflictos.

Familias que forman parte

Una comunicación clara, frecuente, empática y respetuosa con la familia permite compartir avances, necesidades y dificultades. Escuchar las perspectivas familiares y considerar sus distintas realidades favorece una relación basada en la confianza y en la búsqueda conjunta de respuestas que beneficien al estudiante.

Creatividad y flexibilidad para enseñar

Las aulas reúnen estudiantes con distintos intereses, ritmos y necesidades. Por eso, el docente necesita adaptar estrategias, incorporar diversos materiales y responder a situaciones inesperadas sin perder de vista los objetivos educativos. La creatividad permite diseñar experiencias atractivas, relacionar los contenidos con el mundo de los estudiantes y ofrecer espacios para la expresión y la exploración.

Ser flexible significa ajustar la enseñanza a las circunstancias reales del grupo.

Un docente que sigue aprendiendo

La formación profesional es un proceso permanente. Participar en capacitaciones, conocer nuevas propuestas y reflexionar sobre la propia práctica permite mejorar las decisiones pedagógicas. Revisar el trabajo ayuda a identificar qué puede modificarse y responder a las necesidades de los estudiantes.

En síntesis, el enfoque Reggio Emilia propone un educador que acompaña, observa, escucha, documenta, crea y aprende continuamente. Su función no se reduce a transmitir conocimientos, sino a generar condiciones para que los niños exploren, descubran y construyan aprendizajes significativos. Formar docentes con estas capacidades es apostar por una educación en la que enseñar también significa comprender y acompañar.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La EXPERIENCIA DE LAS ESCUELAS DE REGGIO EMILIA. PAIDÓS EDUCADOR.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.