Cuando los materiales también enseñan: aprender con lo que tenemos en Paraguay

Esta mirada resulta especialmente significativa en Paraguay, donde muchos recursos presentes en la naturaleza, en los hogares y en las comunidades pueden convertirse en herramientas educativas. Piedras, hojas, semillas, ramas, arena, arcilla, madera, cartón, botellas, tapas, telas y recipientes de uso cotidiano pueden dar origen a experiencias de exploración sin necesidad de recurrir siempre a materiales costosos.

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Explorar el entorno cercano

Los elementos naturales permiten acercar a los niños al conocimiento de su propio entorno. En una escuela paraguaya, por ejemplo, una caminata por el patio puede convertirse en una experiencia de investigación: recolectar hojas caídas, semillas o pequeñas piedras y luego clasificarlas según su tamaño, forma, textura o color.

Las hojas de árboles presentes en la comunidad pueden utilizarse para observar semejanzas y diferencias, elaborar composiciones artísticas o investigar cómo cambian con el paso del tiempo. Las semillas, por su parte, pueden servir para desarrollar actividades de clasificación, conteo y observación de los procesos de germinación.

También la arena y el agua ofrecen numerosas posibilidades. En una experiencia sencilla, los niños pueden comparar qué objetos flotan y cuáles se hunden, observar cómo cambia la arena al incorporar agua o experimentar con recipientes de distintas capacidades. De esta manera, conceptos científicos iniciales surgen a partir de situaciones concretas y cercanas.

Lo cotidiano también puede enseñar

Desde la perspectiva Reggio Emilia, un objeto no necesita haber sido diseñado como juguete para tener valor educativo. En una sala de clases pueden incorporarse cucharas, recipientes, coladores, embudos, cajas y otros utensilios seguros para realizar experiencias de exploración.

Una actividad tan sencilla como trasladar agua entre diferentes recipientes puede permitir que los niños observen cantidades, comparen tamaños y desarrollen habilidades motoras. Los bloques de madera, retazos de tela o elementos de construcción pueden utilizarse para crear casas, puentes, caminos o escenarios relacionados con experiencias de su comunidad.

Crear a partir de materiales reciclados

El reciclaje constituye otra posibilidad concreta para enriquecer el aula. Botellas de plástico, cajas de cartón, tubos de papel, tapas, periódicos, revistas, envases y retazos de tela que normalmente terminarían como residuos pueden adquirir nuevas funciones.

Estas propuestas permiten trabajar simultáneamente creatividad y conciencia ambiental. Los niños descubren que un objeto aparentemente descartable puede tener una segunda oportunidad y convertirse en parte de una nueva creación.

Aprender investigando

Los materiales reciclados también pueden integrarse a proyectos de investigación. Por ejemplo, un grupo de estudiantes podría construir pequeñas embarcaciones con botellas, cartón, palitos y otros elementos reutilizados para investigar cuáles diseños flotan mejor.

Los sentidos también aprenden

La exploración sensorial ocupa un lugar importante. Una escuela puede preparar cajas o bandejas con materiales seguros que presenten diferentes texturas, pesos, formas y sonidos. Semillas, hojas, piedras, arena, madera o telas pueden utilizarse para comparar sensaciones y enriquecer el vocabulario.

La familia como aliada

La propuesta puede extenderse fácilmente al hogar. Una docente puede solicitar a las familias materiales limpios y seguros que ya no utilicen: cajas, tubos, tapas, retazos de tela o envases. Así, los hogares participan de manera concreta en los proyectos del aula.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.