La conformación de las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) según la Ley N.º 4853

En este sentido, la Ley N.º 4853, que regula la conformación, organización y funcionamiento de las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) en las instituciones educativas del Paraguay, constituye un marco importante para fortalecer el trabajo conjunto entre las familias y las instituciones educativas.

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Las ACE son asociaciones civiles sin fines de lucro, integradas voluntariamente por padres, madres, encargados o tutores de estudiantes matriculados en la institución educativa correspondiente. Su finalidad es cooperar con el Estado, de manera participativa y organizada, para contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de la educación. Esto significa que las familias no son solamente acompañantes del proceso educativo de sus hijos, sino también protagonistas que pueden aportar ideas, tiempo, experiencias y propuestas para construir una escuela mejor.

La conformación de una ACE debe surgir de la voluntad de sus integrantes y realizarse conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes. La Ley establece que la asociación debe formalizarse mediante sus estatutos, transcriptos en escritura pública e inscriptos en el registro correspondiente. Asimismo, contempla la presentación de la solicitud de registro dentro de los setenta días hábiles posteriores a la asamblea de constitución. Estos procedimientos permiten organizar el funcionamiento de la asociación y brindar un marco formal a sus actividades.

La Ley N.º 4853 también establece principios fundamentales que deben orientar la vida institucional de las ACE: la participación democrática, la justicia social, la inclusión, la solidaridad, la equidad de género, el respeto, la transparencia y la no discriminación. Estos principios nos recuerdan que todas las familias merecen ser escuchadas y respetadas, independientemente de su situación económica, sus creencias o sus opiniones. Participar en una ACE no debería ser un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad para colaborar desde las posibilidades de cada persona.

En cuanto a su organización, la asociación cuenta con dos autoridades principales: la Asamblea General y la Comisión Directiva. La Asamblea General es la máxima autoridad, mientras que la Comisión Directiva debe estar integrada por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros, incluyendo, por lo menos, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Estas instancias permiten tomar decisiones, distribuir responsabilidades y promover una gestión ordenada y participativa.

Entre sus derechos, las ACE pueden proponer proyectos y acciones para mejorar la calidad educativa, promover espacios de capacitación, integrar el Equipo de Gestión Escolar e Institucional y organizar actividades de apoyo a las necesidades de la institución, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Al mismo tiempo, tienen obligaciones importantes, como administrar responsablemente los fondos, coordinar acciones con las autoridades educativas y rendir cuentas de las actividades y de los recursos recibidos. La transparencia es esencial para generar confianza y demostrar que los aportes se utilizan en beneficio de la comunidad educativa.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.