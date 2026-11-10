ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Formación Docente Contínua
10 de noviembre de 2026 - 01:00

La conformación de las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) según la Ley N.º 4853

La conformación de las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) según la Ley N.º 4853
La conformación de las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) según la Ley N.º 4853Archivo, ABC Color

La educación es una tarea compartida que necesita del compromiso, la participación y la solidaridad de toda la comunidad educativa.

Por Prof. Lic. Rosanna Laconich
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En este sentido, la Ley N.º 4853, que regula la conformación, organización y funcionamiento de las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) en las instituciones educativas del Paraguay, constituye un marco importante para fortalecer el trabajo conjunto entre las familias y las instituciones educativas.

Lea más: Normas de convivencia: aprender a vivir y crecer juntos

Las ACE son asociaciones civiles sin fines de lucro, integradas voluntariamente por padres, madres, encargados o tutores de estudiantes matriculados en la institución educativa correspondiente. Su finalidad es cooperar con el Estado, de manera participativa y organizada, para contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de la educación. Esto significa que las familias no son solamente acompañantes del proceso educativo de sus hijos, sino también protagonistas que pueden aportar ideas, tiempo, experiencias y propuestas para construir una escuela mejor.

La conformación de una ACE debe surgir de la voluntad de sus integrantes y realizarse conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes. La Ley establece que la asociación debe formalizarse mediante sus estatutos, transcriptos en escritura pública e inscriptos en el registro correspondiente. Asimismo, contempla la presentación de la solicitud de registro dentro de los setenta días hábiles posteriores a la asamblea de constitución. Estos procedimientos permiten organizar el funcionamiento de la asociación y brindar un marco formal a sus actividades.

La Ley N.º 4853 también establece principios fundamentales que deben orientar la vida institucional de las ACE: la participación democrática, la justicia social, la inclusión, la solidaridad, la equidad de género, el respeto, la transparencia y la no discriminación. Estos principios nos recuerdan que todas las familias merecen ser escuchadas y respetadas, independientemente de su situación económica, sus creencias o sus opiniones. Participar en una ACE no debería ser un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad para colaborar desde las posibilidades de cada persona.

En cuanto a su organización, la asociación cuenta con dos autoridades principales: la Asamblea General y la Comisión Directiva. La Asamblea General es la máxima autoridad, mientras que la Comisión Directiva debe estar integrada por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros, incluyendo, por lo menos, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Estas instancias permiten tomar decisiones, distribuir responsabilidades y promover una gestión ordenada y participativa.

Entre sus derechos, las ACE pueden proponer proyectos y acciones para mejorar la calidad educativa, promover espacios de capacitación, integrar el Equipo de Gestión Escolar e Institucional y organizar actividades de apoyo a las necesidades de la institución, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Al mismo tiempo, tienen obligaciones importantes, como administrar responsablemente los fondos, coordinar acciones con las autoridades educativas y rendir cuentas de las actividades y de los recursos recibidos. La transparencia es esencial para generar confianza y demostrar que los aportes se utilizan en beneficio de la comunidad educativa.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más
04
Política
“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno
Ver más
05
Mundo
Inauguran en Perú estatua más grande del mundo en honor a León XIV, de 14 metros de altura
Ver más

Te puede interesar