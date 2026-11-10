Los pronombres demostrativos en guaraní Terarãngue techaukahára

2. Terarãngue techaukahára. Ñe‘ẽ ohechaukáva tekove, mymba ha mba‘éva, he’irãngue herakuéra. Oiporu ñe’ẽpy upeiguáva”. Ñe’ẽjoaju ryepýpe oiko chuguikuéra teroñe’ẽ térã moĩmbaha.

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Pronombres demostrativos. Señalan a la persona, animal o cosa sin designar sus nombres. Utiliza la partícula «va». Dentro de la oración oficia de sujeto o complemento.

Ipapyteĩva - Singular

Kóva: este/a/o.

Péva: ese/a/o.

Amóva: aquel/lla/o.

Upéva, aipóva (oime‘ỹva): ese/esa, aquel/aquella (ausentes).

Ipapyetáva - Plural

Ko‘ãva/ ãva: estos/as.

Umíva: aquellos/as.

Tembiecharã - Ejemplos

Ko‘ãva mbyky ha umíva ipuku. Estos son cortos y aquellos son largos.

Kóva ipyahu ha amóva ituja. Esta es nueva y aquella es vieja.

3. Terarãngue mba‘éva. Ohechauka mávapa mba’e jára, tekove, mymba térã mba’ekuérava. Oike mba’e jára réra rendaguépe. Oiporu ñe’ẽpy “mba’e”.

Pronombres posesivos. Señalan a la persona, animal o cosa poseedora, en vez del sustantivo. Utiliza la partícula «mba’e».

Ipapyteĩva - Singular

Chemba’e: mío/a/os/as.

Nemba’e: tuyo/a/os/as.

Imba’e: suyo/a/os/as.

Ipapyetáva - Plural

Ñanemba’e: nuestro/a/os/as (incluyente).

Oremba’e: nuestro/a/os/as (excluyente).

Penemba’e: suyo/a/os/as (de ustedes).

Imba’ekuéra: suyo/a/os/as (de ellos/as).

Tembiecharã - Ejemplos

Pe kavaju chemba’e. Ese caballo es mío.

Ko’ã pumbyry popegua ñanemba’e. Estos celulares son nuestros.

4. Terarãngue kuaa’ỹva. Ñe’ẽ ohechaukáva pe tekove térã umi mba’e, he’i’ỹre mávapa. Ombojoajukuaa ñe’ẽpy upeigua “va” térã “ve”.

Pronombres indefinidos. Palabras que señalan sin precisar a la persona o cosa a las cuales se refieren. Utilizan las partículas sufijas «va» o «ve».

Avave, avavete: nadie.

Mba’eve: nada.

Oimeraẽ/va: cualquier/a.

Ambuéva: otro/a, el que/la que.

Oiméva: alguno/a.

Opavave: todo/a/os/as.

Maymáva: todos/as.

Tembiecharã – Ejemplos

Oimeraẽva ikatu nepytyvõ. Cualquiera te puede ayudar.

Maymáva oñemonde porã. Todos se visten bien.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.