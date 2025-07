Forma negativa del verbo to be

El verbo «to be» equivale a «ser o estar». El empleo de uno u otro dependerá del contexto de la frase.

Examples - Ejemplos

- I am not Paraguayan: yo no soy paraguayo/a.

- I am not from Asunción: yo no soy de Asunción.

- I am not happy: yo no estoy feliz.

- Paraguay is not in North America: Paraguay no está en Norteamérica.

Simple Present - Presente simple

Negative form - Forma negativa

Read the sentences. Lee las oraciones

1. I am not a student./I’m not a student. Yo no soy un/a estudiante.

2. You are not Spanish./You aren’t Spanish. Tú no eres español.

3. He is not sad./He isn’t sad. Él no está triste.

4. She is not tall./She isn’t tall. Ella no es alta.

5. It is not brown./It isn’t brown. (Esto/a) no es marrón.

6. We are not from Peru./We aren’t from Peru. Nosotros/as no somos de Perú.

7. You are not nice./You aren’t nice. Ustedes no son agradables.

8. They are not teachers./They aren’t teachers. Ellos/as no son profesores/as.

Observación

a) En algunas ocasiones el verbo to be se traduce como «hacer».

- It is not cold./It isn’t cold. No hace frío.

- It is not hot./ It isn’t hot. No hace calor.

b) En otras ocasiones se traduce como «tener».

- I am not hungry./I’m not hungry. No tengo hambre.

- I am not thirsty./I’m not thirsty. No tengo sed.

c) Con la edad siempre se utiliza el verbo to be.

- I am not ten years old./I’m not ten years old. Yo no tengo diez años.

- He is not six years old./He isn’t six years old. Él no tiene seis años.

- They are not two years old./They aren’t two years old. Ellos no tienen dos años.

I. Completa las siguientes oraciones con la forma larga del verbo to be en la forma negativa.

1. She _______ my sister.

2. These ______ my new jeans.

3. I ___________ twenty years old.

4. You ________ a nice person.

5. Mike _________smart.

II. Completa las siguientes oraciones con la forma corta delverbo to be en la forma negativa.

1. I ______your new teacher.

2. He ______ my father.

3. Today it ______sunny.

4. They _______good students.

5. We ________hungry.

III. Elabora oraciones usando el verbo to be en la forma negativa.

1. am:

2. is:

3. are:

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de inglés.