Adivinanzas sobre vegetales y respuestas

Lee detenidamente cada descripción y enumera el nombre del vegetal.

Lea más: ¿Por qué debemos consumir vegetales?

1. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente y mi cuerpo se compone solamente de dientes blancos.

2. Dentro de una vaina voy y ni espada ni sable soy.

3. En el campo me crié y soy de color verde. Me parezco a un pequeño árbol.

4. La cara amarilla y llena de granos. Soy rico alimento si estoy cocinado.

5. En el campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí, me está partiendo en pedazos.

6. Hojas tengo, pero no soy libro; blanca por dentro y verde por fuera, si quieres comer ensalada, búscame donde quieras.

7. Bajo tierra nací, tengo ojos pero no veo; me fríen, me asan o me hacen puré, y en tu plato me recreo.

8. Soy alargado, soy verde por fuera y blanco por dentro.

9. Pi, pi, cantan los pájaros; miento y digo la verdad.

10. Soy una señorita que viste de traje morado y un sombrero verde.

11.Soy rojo por fuera, rojo por dentro; con unas semillas en el centro.

12. Vivía en la tierra muy escondida, soy alargada y de color naranja; si quieres vista de lince, cómeme que soy muy sana.