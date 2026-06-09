Día del Árbol: lectura comprensiva

Lea más: Cómo celebramos el Día del Árbol

Lectura

El Día del Árbol es una fecha muy especial que nos recuerda la importancia de cuidar la naturaleza. Los árboles nos dan sombra, frutas, flores y aire limpio para respirar. También son el hogar de muchos animales como los pájaros, las ardillas y los insectos. Gracias a los árboles, nuestro planeta se mantiene más fresco y saludable.

En las ciudades y las comunidades, los árboles ayudan a disminuir el calor y embellecen las plazas, los parques y las escuelas. Cuando llueve, sus raíces ayudan a que la tierra no se deslice ni se inunde fácilmente.

Por eso, muchas personas trabajan juntas para plantar nuevos árboles y proteger los que ya existen.

Los niños también pueden ayudar al cuidado de los árboles. Algunas acciones importantes son: no arrancar sus hojas, no escribir en sus troncos y regarlos cuando hace mucho calor. Además, reciclar papeles ayuda a evitar la tala excesiva de los árboles. Cada pequeño esfuerzo puede hacer una gran diferencia para el planeta.

Celebrar el Día del Árbol es una oportunidad para aprender y compartir en familia y en la escuela. Muchas instituciones realizan campañas de plantación, dibujos, juegos y charlas educativas. Cuidar un árbol es cuidar la vida, porque los árboles nos acompañan todos los días y ayudan a que el mundo sea un lugar mejor.

I. Responde.

a. Nivel literal

1. ¿Qué nos dan los árboles?

2. ¿Qué animales viven en los árboles?

3. ¿Qué hacen las raíces cuando llueve?

4. ¿Qué actividades realizan las escuelas en el Día del Árbol?

b. Nivel inferencial

1. ¿Por qué crees que los árboles ayudan a mantener fresco el planeta?

2. ¿Qué podría pasar si las personas no cuidaran los árboles?

3. ¿Por qué reciclar papeles ayuda a proteger la naturaleza?

c. Nivel crítico

1. ¿Crees que en tu comunidad se cuidan los árboles? Explica.

2. ¿Qué acción podrías realizar para ayudar al medio ambiente?

3. ¿Por qué es importante enseñar a los niños sobre el cuidado de los árboles?

II. Elige la opción correcta.

1. ¿Qué hacen los árboles?

A) Contaminan el ambiente

B) Dan aire limpio

C) Rompen las calles

2. ¿Qué debemos evitar hacer con los árboles?

A) Regarlos

B) Cuidarlos

C) Escribir en sus troncos

3. ¿A qué ayuda el reciclaje de papeles?

A) Cortar más árboles

B) Proteger los árboles

C) Contaminar el agua

4. ¿Para qué se celebra el Día del Árbol?

A) Cultivar más árboles

B) Talar más árboles

C) Ensuciar los parques

III. Subraya los sustantivos.

Los niños riegan los árboles del parque.

IV. Completa con artículos.

____________ árbol da sombra.

____________ niños cuidan la naturaleza.

V. Escribe singular o plural.

árbol →

hojas →

flor →

parques →

VI. Ordena las palabras y forma una oración.

cuidan / Los niños / árboles. / los

VII. Escoge una de las opciones para celebrar el Día del Árbol en tu escuela, colegio o en la casa.

1. Mi árbol favorito

Cada estudiante dibuja su árbol favorito y escribe cinco beneficios que ofrece a las personas y a los animales.

2. Plantación escolar

Organizar una jornada para plantar pequeños árboles o flores en la escuela o en casa.

3. Creación de carteles coloridos con mensajes como:

«Cuidemos los árboles»

«Los árboles son vida»

«Plantar un árbol es plantar esperanza»

4. Dramatización

Representar una pequeña obra en la que los árboles hablen sobre cómo las personas pueden cuidarlos.