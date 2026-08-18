Cuento: El gran equipo de la granja

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Lee atentamente el siguiente cuento.

En una hermosa granja vivían una vaca llamada Lola, un caballo llamado Rayo, una ovejita llamada Rita, un cerdo llamado Chanchín, una gallina llamada Lina y un perro llamado Perrín.

Cada animal tenía una tarea importante. Lola daba leche, Lina ponía huevos, Rita proporcionaba lana, Rayo ayudaba a transportar cargas, Chanchín mantenía limpio el corral y Perrín cuidaba la granja.

Un día, una fuerte tormenta llegó a la granja. El viento derribó parte de la cerca y algunos animales se asustaron.

—¡Debemos arreglar la cerca antes de que algún animal se escape! —dijo Perrín.

—Yo puedo transportar los troncos —dijo Rayo.

—Yo ayudaré a empujar las ramas —dijo Chanchín.

—Yo buscaré lana para atar algunas partes —dijo Rita.

—Yo avisaré si veo que se acerca otra tormenta —dijo Lina desde lo alto del gallinero.

Lola también quiso ayudar, pero pensó que su tarea no era importante.

—Yo solo doy leche. No puedo hacer nada para arreglar la cerca —dijo tristemente.

Entonces, sus amigos le explicaron:

—¡Claro que puedes ayudar! Necesitamos tu fuerza para mover algunas piedras grandes.

Lola se puso muy contenta y comenzó a trabajar junto con los demás.

Todos colaboraron. Rayo transportó los troncos, Chanchín empujó las ramas, Rita ayudó con la lana, Lina vigiló desde lo alto, Perrín organizó el trabajo y Lola movió las piedras más pesadas.

Después de varias horas, la cerca quedó arreglada. Todos los animales se abrazaron y celebraron felices.

Desde aquel día, los animales comprendieron que cada uno tenía habilidades diferentes, pero que todos eran importantes cuando trabajaban juntos.

La granja quedó segura, los animales permanecieron unidos y, cada vez que surgía un problema, todos colaboraban. Así descubrieron que el trabajo en equipo y la ayuda mutua pueden resolver grandes dificultades.

Cada persona y cada animal tienen habilidades diferentes.

Cuando colaboramos y valoramos el aporte de los demás, podemos alcanzar mejores resultados.

APRENDE MÁS

I. Responde las preguntas.

1. ¿Dónde vivían los animales?

2. ¿Qué ocurrió durante la tormenta?

3. ¿Por qué los animales necesitaban trabajar juntos?

4. ¿Qué habría ocurrido si ningún animal hubiera colaborado?

5. ¿Qué habilidad especial tienes tú que puede ayudar a los demás?

II. Une cada animal con su tarea.

1. Lola ___ Mantenía la limpieza.

2. Rayo ___ Daba leche.

3. Lina ___ Transportaba cargas.

4. Perrín ___ Ponía huevos.

5. Rita ___ Proporcionaba lana.

6. Chanchín ___ Cuidaba la granja.

III. Escribe V si es verdadero o F si es falso.

1. ___ Los animales vivían en una ciudad.

2. ___ Una tormenta dañó la cerca.

3. ___ Lola pensaba que no podía ayudar.

4. ___ Los animales trabajaron por separado.

5. ___ La cerca quedó arreglada.

IV. Ordena los hechos del 1 al 5.

___ Los animales arreglaron la cerca.

___ Llegó una fuerte tormenta.

___ Lola comprendió que también podía ayudar.

___ Los animales decidieron trabajar juntos.

___ La cerca quedó segura.

V. Une cada palabra con su significado.

1. Tormenta ___ Lugar donde viven y trabajan los animales.

2. Cerca ___ Movimiento fuerte de aire.

3. Granja ___ Construcción que sirve para delimitar un lugar.

4. Colaborar ___ Trabajar junto con otras personas.