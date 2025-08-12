Tavarandu Ára: chistes en guaraní traducido al español

Lea más: 22 Jasypoapy: Tavarandu Ára
1.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
—Pohãnohára, avave nopenái cherehe...
—Tohasa ambuéva.
—Doctor, nadie me hace caso...
—¡Que pase el siguiente!
2.
—Mbo’ehára, nde piko nde pochýne peteĩ mba’e ajapo’ỹváre.
—Nahániri.
—Avy’aitépa, porque ndajapói tembiaporã.
—Profesora, ¿usted se enojaría por algo que no hice?
—No.
—¡Qué bueno!, porque no hice la tarea.
3.
—Eremi chéve, peteĩ pópe aguerekórõ poapy narã ha ambuépe,poteĩ narã, mba’épa aguereko.
—Reguereko mokõi po tuichaitereíva, mbo’ehára.
—Dime, si en una mano tengo ocho naranjas y en la otra, seis naranjas, ¿qué tengo?
—Tienes dos manos enormes, profesora.
4.
—Che ru, mba’éichapa oñeñandu ojeguerekóvo peteĩ ta’ýra iporãitereíva.
—Ndaikuaái, che ra’y. Eporandu nde taitápe.
—Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan lindo?
—No lo sé, hijo. Preguntale a tu abuelo.
5.
Peteĩ mitã he’i ñemuhárape:
—Mba’éichapa, ajoguase lente.
—Kuarahýpe g̃ uarãpa. —Oporandu pe karai.
—Nahániri, nahániri. Chemba’erã.
Un niño le dice a un vendedor:
—¿Cómo está?, quiero comprar lentes.
—¿Para el sol? —Pregunta el señor.
—No, no. Es para mí.
6.
—Hetaiterei pirapire ombyaty
Henry Ford umi imba’yruguata
rupive.
—Ha avei hetaiterei ipirapire
ityvýra Roque ikesu rupive.
—Una gran fortuna hizo Henry
Ford con sus coches.
—Y también obtuvo mucho dinero su hermano Roque (Fort) con su queso.
Fuente: Adaptado y traducido por Paulina Concepción Gamarra Vera