Unión e intersección de conjuntos matemáticos

Definición de unión de conjuntos

La unión de dos conjuntos A y B, denotada por A ∪ B, se lee A unión B, es el conjunto de todos los elementos que están en A, en B, o en ambos.

Ejemplo

Sean los conjuntos A = {1, 2, 3} y B = {3, 4, 5}. Entonces, la unión de A y B es:

A ∪ B ={1, 2, 3, 4, 5}

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Definición de intersección de conjuntos

La intersección de dos conjuntos A y B, denotada por A ∩ B, es el conjunto de todos los elementos que están en ambos conjuntos.

Ejemplo

Con los conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} y B = {5, 6, 7, 8, 9, 10}, la intersección de A y B es:

A ∩ B = {5, 6}

Lea más: Unión de conjuntos

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Primer ciclo.