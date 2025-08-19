Conjuntos por comprensión y extensión: ejemplos resueltos y ejercicios

1. La definición por extensión consiste en especificar todos los elementos que forman parte de un conjunto, enumerando cada uno de ellos. Es decir, listamos cada elemento dentro de llaves { }.

Ejemplos

- Si queremos definir un conjunto que contenga las vocales del alfabeto español. Por extensión, escribimos: {a, e, i, o, u}.

- Define el conjunto que contiene los primeros cuatro números naturales. Respuesta: {1, 2, 3, 4}

2. La definición por comprensión describe un conjunto mediante una propiedad que sus elementos cumplen. En lugar de listar cada uno, se describe una regla o característica que abarca a todos los elementos o miembros.

Ejemplos

- Si queremos definir por comprensión el conjunto: {lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}. Por comprensión, escribimos: {Los días de la semana}.

- Define por comprensión el conjunto de números siguientes: {2, 4, 6, 8}. Respuesta: {números pares menores que 10}.

La definición por extensión es útil cuando los conjuntos son pequeños, pues podemos listar todos sus elementos rápidamente. Por otro lado, la comprensión es ideal para conjuntos grandes o infinitos, donde enumerar cada elemento sería poco práctico.

APRENDE MÁS

1. Observa cada diagrama de Venn y sus elementos, luego escribe entre { } los conjuntos por comprensión y por extensión.

2. Escribe al lado «comprensión» o «extensión» según se definen los conjuntos.

a. {rojo, blanco, azul}

b. {rojo, azul, amarillo}

c. {colores de nuestra bandera}

d. {colores primarios}

e. {rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta}

f. {colores del arco iris}

