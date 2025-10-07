¡A multiplicar y dividir números de una y dos cifras!

Lea más: Multiplicación y división de dígito por dígito
1. Completa con los signos de las operaciones que faltan para que el resultado sea el que se indica
2. Escribe el número por el que hay que dividir para que dé el resultado indicado
3. Efectúa las multiplicaciones con exactitud
4. Resuelve las divisiones y averigua y escribe el nombre de cada personaje
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.