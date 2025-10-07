Matemática Primer Ciclo

¡A multiplicar y dividir números de una y dos cifras!

El aprendizaje de las operaciones de multiplicar y dividir ayuda a ganar confianza en habilidades matemáticas básicas, no solo para conceptos más avanzados futuros sino para la resolución de problemas cotidianos fomentando habilidades de cálculo mental que son útiles en actividades como repartir objetos o calcular precios, entre otras.

07 de octubre de 2025 - 01:00
1. Completa con los signos de las operaciones que faltan para que el resultado sea el que se indica

2. Escribe el número por el que hay que dividir para que dé el resultado indicado

3. Efectúa las multiplicaciones con exactitud

4. Resuelve las divisiones y averigua y escribe el nombre de cada personaje

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.

