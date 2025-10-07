¡A multiplicar y dividir números de una y dos cifras!

El aprendizaje de las operaciones de multiplicar y dividir ayuda a ganar confianza en habilidades matemáticas básicas, no solo para conceptos más avanzados futuros sino para la resolución de problemas cotidianos fomentando habilidades de cálculo mental que son útiles en actividades como repartir objetos o calcular precios, entre otras.