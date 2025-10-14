Resolución de problemas con multiplicaciones y divisiones

Problema 1

Un camión transporta 3456 ladrillos en un solo viaje. Si el camión realizó 5 viajes, ¿cuántos ladrillos ha transportado en total?

Problema 2

Una imprenta produce 4879 periódicos al día. ¿Cuántos periódicos producirá en 6 días?

Problema 3

En un concierto hay 7120 asientos disponibles. Si cada fila tiene 8 asientos, ¿cuántas filas hay en total?

Problema 4

Un fabricante de juguetes crea 2732 juguetes en una semana. ¿Cuántos juguetes fabricará en 9 semanas?

Problema 5

En una biblioteca hay 6820 libros. Si se distribuyen por 4 nuevas sucursales, ¿cuántos libros irán a cada una?

Problema 6

Un agricultor recoge 5999 limones y planea distribuir igual cantidad de limones para enviar a 7 minimercados. ¿Cuántos limones enviará a cada uno?

Respuestas

Problema 1: El camión ha transportado un total de 17 280 ladrillos.

Problema 2: La imprenta producirá 29 274 periódicos en 6 días.

Problema 3: Hay en total 890 filas.

Problema 4: Fabricará en 9 semanas 24 588 juguetes.

Problema 5: A cada sucursal irán 1705 libros.

Problema 6: A cada minimercado enviará 857 limones.

Fuente: MEC. 2014. Programa de Matemática. Primer ciclo.