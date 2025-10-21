Retroalimentación sobre unión e intersección de conjuntos, la hora y figuras geométricas planas

Definición de unión de conjuntos

La unión de dos conjuntos A y B, denotada por (A ∪ B), se lee A unión B, es el conjunto de todos los elementos que están en A, en B, o en ambos.

Definición de intersección de conjuntos

La intersección de dos conjuntos A y B, denotada por A ∩ B, es el conjunto de todos los elementos que están en ambos conjuntos.

1. Dados los siguientes conjuntos entre llaves, representa en el diagrama de Venn y entre llaves: A ∪ B y A ∩ B.

2. Parea el conjunto por extensión con el conjunto por «comprensión» correspondiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A. {rojo, blanco, azul} __ {Los colores del arcoíris}

B. {rojo, azul, amarillo} __ {Los colores de la bandera}

C. {rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta} __ {Los colores primarios}

Lea más: Unión de conjuntos

3. Completa el cuadro con el nombre de las figuras geométricas y su número de lados.

4. Observa los relojes y escribe la hora que indica cada uno de ellos.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.