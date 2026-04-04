Monedas y billetes del Paraguay hasta veinte mil guaraníes

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I. Completa con los valores correctos.

3 billetes de 2000 guaraníes son: ________guaraníes

3 billetes de 5000 guaraníes son:_________guaraníes

4 billetes de 10 000 guaraníes son:________guaraníes

2 billetes de 5000 guaraníes son:________guaraníes

3 billetes de 20 000 guaraníes son:________guaraníes

Lea más: Monedas y billetes (3)

II. Presta atención y resuelve las siguientes situaciones completando las líneas.

1. Fui a la tienda y compré unas medias por valor de cuarenta y cinco mil guaraníes. Pagué con ___ billetes de 10 000 y___billete de 5000 guaraníes.

2. Pedro fue a la farmacia y compró un medicamento que cuesta 32 000 guaraníes. Pagó con ___ billetes de 10 000 y___ de dos mil guaraníes.

3. Para comprar un álbum de figuritas, Ana pagó con un billete de 20 000 guaraníes, como el álbum cuesta 15 000 guaraníes, ella recibió de vuelto ___ billetes de dos mil guaraníes y una moneda de ___ guaraníes.

Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.