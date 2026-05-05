Unidades de masa: el kilogramo y el gramo

La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Para medirla usamos unidades de masa, y las más comunes son el kilogramo (kg) y el gramo (g).
El kilogramo se utiliza para medir objetos más pesados, como un paquete o bolsa de arroz o una mochila. En cambio, el gramo se usa para objetos más livianos, como una manzana o un lápiz.
Relación de equivalencia
El kilogramo y el gramo están relacionados de la siguiente manera:
1 kilogramo tiene 1000 gramos.
1/2 kilogramo tiene 500 gramos.
1/4 kilogramo tiene 250 gramos.
Estas equivalencias nos ayudan a convertir de una unidad a otra según lo necesitemos.
Lea más: Medidas de masa: el kilogramo
<b>APRENDE MÁS</b>
Responde.
1. ¿Cuántos gramos hay en 2 kg?
2. Convierte 500 g a kilogramos.
3. ¿Cuántos gramos hay en 3 kg?
4. Convierte 250 g a kilogramos.
5. Si una bolsa pesa 1 kg y otra 500 g, ¿cuántos gramos pesan en total?
Fuentes: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.