Unidades de masa: el kilogramo y el gramo

La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Para medirla usamos unidades de masa, y las más comunes son el kilogramo (kg) y el gramo (g).

El kilogramo se utiliza para medir objetos más pesados, como un paquete o bolsa de arroz o una mochila. En cambio, el gramo se usa para objetos más livianos, como una manzana o un lápiz.

Relación de equivalencia

El kilogramo y el gramo están relacionados de la siguiente manera:

1 kilogramo tiene 1000 gramos.

1/2 kilogramo tiene 500 gramos.

1/4 kilogramo tiene 250 gramos.

Estas equivalencias nos ayudan a convertir de una unidad a otra según lo necesitemos.

Lea más: Medidas de masa: el kilogramo

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Responde.

1. ¿Cuántos gramos hay en 2 kg?

2. Convierte 500 g a kilogramos.

3. ¿Cuántos gramos hay en 3 kg?

4. Convierte 250 g a kilogramos.

5. Si una bolsa pesa 1 kg y otra 500 g, ¿cuántos gramos pesan en total?

Fuentes: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.