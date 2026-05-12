Medidas de capacidad: relaciones de equivalencia entre 1 l, 1/2 l y 1/4 l

El litro es una medida que usamos para saber cuánto líquido hay en un recipiente, como agua, jugo o leche.

Un litro completo se puede dividir en partes más pequeñas:

1 litro= ½ + ½

1 litro= ¼ + ¼ + ¼ + ¼

½ litro= ¼ + ¼

Esto significa que:

- 1 litro es una botella llena.

- ½ litro (medio litro) es la mitad de la botella.

- ¼ litro (un cuarto de litro) es la cuarta parte del litro.

Con 2 medios litros llenamos 1 litro.

Con 4 cuartos de litro llenamos 1 litro.

Lea más: Medidas de capacidad

cuántos

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1. Completa.

-1 litro = __________ medios litros

-1 litro = __________ cuartos de litro

-½ litro =__________ cuartos de litro

2. Marca la respuesta correcta.

I) ¿Cuántos cuartos de litro hay en 1 litro?

a) 2

b) 3

c) 4

II) ¿Cuántos medios litros forman 1 litro?

a) 1

b) 2

c) 4

3. Parea.

1 litro (...) mitad de medio litro

½ litro (...) dos cuartos de litro

¼ litro (...) dos medios litros

4. Resuelve este problema sencillo.

-María tiene una botella de 1 litro de jugo. Si reparte el jugo en vasos de ¼ litro: ¿cuántos vasos puede llenar?

5. Dibuja y colorea.

-Una botella con 1 litro

-Luego divídela en 2 partes iguales (½ litro)

-Luego en 4 partes iguales (¼ litro)

Fuentes: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.