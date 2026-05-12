Medidas de capacidad: relaciones de equivalencia entre 1 l, 1/2 l y 1/4 l

El litro es una medida que usamos para saber cuánto líquido hay en un recipiente, como agua, jugo o leche.
Un litro completo se puede dividir en partes más pequeñas:
1 litro= ½ + ½
1 litro= ¼ + ¼ + ¼ + ¼
½ litro= ¼ + ¼
Esto significa que:
- 1 litro es una botella llena.
- ½ litro (medio litro) es la mitad de la botella.
- ¼ litro (un cuarto de litro) es la cuarta parte del litro.
Con 2 medios litros llenamos 1 litro.
Con 4 cuartos de litro llenamos 1 litro.
Lea más: Medidas de capacidad
cuántos
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1. Completa.
-1 litro = __________ medios litros
-1 litro = __________ cuartos de litro
-½ litro =__________ cuartos de litro
2. Marca la respuesta correcta.
I) ¿Cuántos cuartos de litro hay en 1 litro?
a) 2
b) 3
c) 4
II) ¿Cuántos medios litros forman 1 litro?
a) 1
b) 2
c) 4
3. Parea.
1 litro (...) mitad de medio litro
½ litro (...) dos cuartos de litro
¼ litro (...) dos medios litros
4. Resuelve este problema sencillo.
-María tiene una botella de 1 litro de jugo. Si reparte el jugo en vasos de ¼ litro: ¿cuántos vasos puede llenar?
5. Dibuja y colorea.
-Una botella con 1 litro
-Luego divídela en 2 partes iguales (½ litro)
-Luego en 4 partes iguales (¼ litro)
Fuentes: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.