La multiplicación como suma abreviada

¿Al final, cuántos niños viajan en el transporte?

Vemos que suben 3 veces 2 niños.

Planteamiento de suma:

2 + 2 + 2 = 6

Planteamiento de multiplicación:

3 x 2 = 6

La expresión «3 veces 2» se representa matemáticamente como: 3 x 2

Respuesta: Viajan en el transporte 6 niños.

Lea más: Aprendemos a multiplicar

Para docentes

Para introducir el concepto de multiplicación como suma abreviada, se debe partir de situaciones concretas y cercanas a los niños, como agrupar objetos (lápices, tapitas, fichas).

El docente puede plantear sumas repetidas de manera visual y luego mostrar cómo estas se pueden expresar de forma más corta usando la multiplicación. Es importante enfatizar que multiplicar significa sumar varias veces la misma cantidad. Se sugiere usar dibujos, materiales manipulativos y ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión, avanzando progresivamente desde lo concreto a lo simbólico.

APRENDE MÁS

I. Analiza y responde.

Mateo y su hermana recibieron de regalo cuatro golosinas cada uno. ¿Cuántas golosinas tienen juntos?

II. Escribe el resultado de las sumas, luego plantea las multiplicaciones y resuelve. Observa el modelo

-2 + 2 + 2 = 6 → 3 × 2 = 6

-5 + 5 + 5 + 5 =

-3 + 3 =

-4 + 4 + 4 =

-6 + 6 =

-1 + 1 + 1 + 1 + 1 =

-7 + 7 + 7 =

-2 + 2 + 2 + 2 =

-9 + 9 =

-10 + 10 + 10 =

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.