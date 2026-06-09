Matemática Primer Ciclo
09 de junio de 2026 a la - 01:00

La tabla de multiplicar del 3 con ejercicios y problemas

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GENTILEZA

La tabla del 3 nos ayuda a sumar de manera más rápida grupos de 3 elementos. Aprenderla será divertido y nos permitirá resolver situaciones de la vida diaria con facilidad.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Hoy vamos a aprender la tabla del 3, que nos ayudará a contar objetos, repartir cosas y hacer cálculos de manera más fácil y divertida. Aprende la tabla del 3.

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I. Completa los espacios con los resultados de la tabla del 3.

3 x 1 =

3 x 2 =

3 x 3 =

3 x 4 =

3 x 5 =

3 x 6 =

3 x 7 =

3 x 8 =

3 x 9 =

3 x 10 =

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II. Resuelve estos problemitas de la vida real aplicando la tabla de multiplicar del 3.

1. En una caja hay 3 caramelos. Si hay 4 cajas, ¿cuántos caramelos hay en total?

2. La maestra repartió 3 lápices a cada niño. Si hay 5 niños, ¿cuántos lápices repartió en total?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.