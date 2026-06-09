La tabla de multiplicar del 3 con ejercicios y problemas

Hoy vamos a aprender la tabla del 3, que nos ayudará a contar objetos, repartir cosas y hacer cálculos de manera más fácil y divertida. Aprende la tabla del 3.
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I. Completa los espacios con los resultados de la tabla del 3.
3 x 1 =
3 x 2 =
3 x 3 =
3 x 4 =
3 x 5 =
3 x 6 =
3 x 7 =
3 x 8 =
3 x 9 =
3 x 10 =
Lea más: Las tablas de multiplicar
II. Resuelve estos problemitas de la vida real aplicando la tabla de multiplicar del 3.
1. En una caja hay 3 caramelos. Si hay 4 cajas, ¿cuántos caramelos hay en total?
2. La maestra repartió 3 lápices a cada niño. Si hay 5 niños, ¿cuántos lápices repartió en total?
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.