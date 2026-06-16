La tabla de multiplicar del 4

I. Completa los espacios con los resultados de la tabla del 4
4 x 1 =
4 x 2 =
4 x 3 =
4 x 4 =
4 x 5 =
4 x 6 =
4 x 7 =
4 x 8 =
4 x 9 =
4 x 10 =
Lea más: Tablas de multiplicar
II. Resuelve estos problemitas aplicando la multiplicación de la tabla del 4
1. En la clase, la maestra tiene 6 paquetes de crayolas. Cada paquete trae 4 crayolas. ¿Cuántas crayolas hay en total?
2. En el salón de clases acomodaron 7 filas de sillas. En cada fila hay 4 sillas. ¿Cuántas sillas hay en total?
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.