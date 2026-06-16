Matemática Primer Ciclo
16 de junio de 2026 a la - 01:00

La tabla de multiplicar del 4

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GENTILEZA

Hoy vamos a aprender la tabla del 4 que nos ayudará a hacer cálculos matemáticos de manera más rápida y exacta.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

I. Completa los espacios con los resultados de la tabla del 4

4 x 1 =

4 x 2 =

4 x 3 =

4 x 4 =

4 x 5 =

4 x 6 =

4 x 7 =

4 x 8 =

4 x 9 =

4 x 10 =

Lea más: Tablas de multiplicar

II. Resuelve estos problemitas aplicando la multiplicación de la tabla del 4

1. En la clase, la maestra tiene 6 paquetes de crayolas. Cada paquete trae 4 crayolas. ¿Cuántas crayolas hay en total?

2. En el salón de clases acomodaron 7 filas de sillas. En cada fila hay 4 sillas. ¿Cuántas sillas hay en total?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.