A través de ejemplos y ejercicios prácticos aprenderemos a identificar patrones sencillos que facilitan las multiplicaciones. Prepárense para descubrir un truco genial: ¡todos sus resultados son superfáciles de recordar porque siempre terminan en 0 o en 5!
I. Completa los espacios con los resultados de la tabla del 5
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 8 =
5 x 9 =
5 x 10 =
II. Completa las ecuaciones de la tabla de multiplicar del 5 con los números y signos de los cuadritos sueltos
5 x __ = 45
5 _ 10 = __
__ x 5 = __
5 _ 7 = __
__ x 5 = __
5 x __ = 20
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.