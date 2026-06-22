A través de ejemplos y ejercicios prácticos aprenderemos a identificar patrones sencillos que facilitan las multiplicaciones. Prepárense para descubrir un truco genial: ¡todos sus resultados son superfáciles de recordar porque siempre terminan en 0 o en 5!

I. Completa los espacios con los resultados de la tabla del 5

5 x 1 =

5 x 2 =

5 x 3 =

5 x 4 =

5 x 5 =

5 x 6 =

5 x 7 =

5 x 8 =

5 x 9 =

5 x 10 =

II. Completa las ecuaciones de la tabla de multiplicar del 5 con los números y signos de los cuadritos sueltos

5 x __ = 45

5 _ 10 = __

__ x 5 = __

5 _ 7 = __

__ x 5 = __

5 x __ = 20

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.