Matemática Primer Ciclo
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

Ejercicios y problemas aplicando las tablas de multiplicar del 2, 3 y 4

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Practica y asegura lo que aprendiste sobre las tablas de multiplicar.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

I. Une las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos con los resultados de la columna del medio en las tablas de multiplicar del 2, 3 y 4. Sigue el modelo.

Imagen sin descripción

II. Lee y resuelve estos problemitas aplicando la multiplicación

1. En una granja hay 2 gallinas en cada corral. Si hay 8 corrales, ¿cuántas gallinas hay en total?

2. María compró 3 paquetes de lápices. Cada paquete tiene 6 lápices. ¿Cuántos lápices compró?

Lea más: Multiplicación y división de dígito por dígito

Respuestas:

1. Solución: 2 × 8 = 16

Respuesta: Hay 16 gallinas.

2. Solución: 3 × 6 = 18

Respuesta: Compró 18 lápices.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.