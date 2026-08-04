Ejercicios y problemas aplicando las tablas de multiplicar del 2, 3 y 4

I. Une las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos con los resultados de la columna del medio en las tablas de multiplicar del 2, 3 y 4. Sigue el modelo.

II. Lee y resuelve estos problemitas aplicando la multiplicación

1. En una granja hay 2 gallinas en cada corral. Si hay 8 corrales, ¿cuántas gallinas hay en total?

2. María compró 3 paquetes de lápices. Cada paquete tiene 6 lápices. ¿Cuántos lápices compró?

Lea más: Multiplicación y división de dígito por dígito

Respuestas:

1. Solución: 2 × 8 = 16

Respuesta: Hay 16 gallinas.

2. Solución: 3 × 6 = 18

Respuesta: Compró 18 lápices.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.