Ejercicios y problemas aplicando las tablas de multiplicar del 5, 6 y 7

I. Une las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos con los resultados de la columna del medio en las tablas de multiplicar del 5, 6 y 7. Sigue el modelo

II. Lee y resuelve estos problemitas aplicando la multiplicación

1. En una granja hay 5 gallinas en cada corral. Si hay 8 corrales, ¿cuántas gallinas hay en total?

2. Una maestra repartió 6 lápices a cada uno de 7 de sus alumnos. ¿Cuántos lápices repartió en total?

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Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.