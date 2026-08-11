Matemática Primer Ciclo
11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Ejercicios y problemas aplicando las tablas de multiplicar del 5, 6 y 7

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GENTILEZA

Practica y asegura lo que aprendiste sobre las tablas de multiplicar.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

I. Une las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos con los resultados de la columna del medio en las tablas de multiplicar del 5, 6 y 7. Sigue el modelo

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II. Lee y resuelve estos problemitas aplicando la multiplicación

1. En una granja hay 5 gallinas en cada corral. Si hay 8 corrales, ¿cuántas gallinas hay en total?

2. Una maestra repartió 6 lápices a cada uno de 7 de sus alumnos. ¿Cuántos lápices repartió en total?

Lea más: Las tablas de multiplicar

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.