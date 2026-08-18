Propiedad conmutativa de la adición

Concluimos: la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los números que sumamos no cambia el resultado final.
Regla de oro: El orden de los sumandos no altera la suma.
Lea más: Propiedades de la suma: conmutativa, asociativa y elemento neutro
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I. Combina de tres maneras distintas los sumandos y halla el resultado.
a) 15-20-32
b) 40-18-29
II. Calcula el resultado.
Ej: 300 + 500 = 800 / 500 + 300 = 800
a) 654 + 345 = ___ / 345 + 654 = ___
b) 445 + 300 = ___ / 300 + 445 = ___
c) 220 + 532 = ___ / 532 + 220 = ___
d) 400 + 500 = ___ / 500 + 400 = ___
e) 543 + 345 = ___ / 345 + 543 = ___
III. Completa.
En la propiedad _________ de la suma, el orden de los _________ no altera el valor de la __________.
IV. Suma, busca, encuentra y colorea del mismo color su par.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu, ABC Escolar. 2015.