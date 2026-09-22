Desafíos matemáticos de multiplicación

Lea más: Aprendemos a multiplicar
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¡Resuelve y diviértete logrando el resultado correcto!
Resultados
A)
a. 260 × 5 = 1300
b. 970 × 2 = 1940
c. 229 × 6 = 1374
d. 534 × 4 = 2136
e. 435 × 3 = 1305
f. 935 × 2 = 1870
g. 816 × 3 = 2448
h. 169 × 8 = 1352
i. 800 × 6 = 4800
B)
a. 1175 × 8 = 9400
b. 2306 × 2 = 4612
c. 2284 × 3 = 6852
d. 1601 × 4 = 6404
e. 1574 × 3 = 4722
f. 2771 × 2 = 5542
g. 1331 × 5 = 6655
h. 2132 × 3 = 6396
i. 3979 × 2 = 7958
C)
a. 45 x 50 = 2250
b. 86 x 86 = 7396
c. 38 x 72 = 2736
d. 78 x 27 = 2106
e. 56 x 22 = 1232
f. 99 x 75 = 7425
g. 51 x 39 = 1989
h. 61 x 50 = 3050
i.71 x 76 =5396
Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.