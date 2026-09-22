Matemática Primer Ciclo
22 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Desafíos matemáticos de multiplicación

Imagen sin descripción
GENTILEZA

¡Prepárate para convertirte en un superhéroe de las matemáticas completando estas divertidas multiplicaciones! Pon a prueba tu agilidad mental y tu conocimiento de las tablas de multiplicar.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Lea más: Aprendemos a multiplicar

APRENDE MÁS

¡Resuelve y diviértete logrando el resultado correcto!

Imagen sin descripción

Resultados

A)

a. 260 × 5 = 1300

b. 970 × 2 = 1940

c. 229 × 6 = 1374

d. 534 × 4 = 2136

e. 435 × 3 = 1305

f. 935 × 2 = 1870

g. 816 × 3 = 2448

h. 169 × 8 = 1352

i. 800 × 6 = 4800

B)

a. 1175 × 8 = 9400

b. 2306 × 2 = 4612

c. 2284 × 3 = 6852

d. 1601 × 4 = 6404

e. 1574 × 3 = 4722

f. 2771 × 2 = 5542

g. 1331 × 5 = 6655

h. 2132 × 3 = 6396

i. 3979 × 2 = 7958

C)

a. 45 x 50 = 2250

b. 86 x 86 = 7396

c. 38 x 72 = 2736

d. 78 x 27 = 2106

e. 56 x 22 = 1232

f. 99 x 75 = 7425

g. 51 x 39 = 1989

h. 61 x 50 = 3050

i.71 x 76 =5396

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.