Ejercicios y problemas con operaciones de adición y sustracción para primer ciclo

1. Realiza las operaciones con los siguientes números.

12-8-15-7-19-6-16-10

a. Elige 4 de los números anteriores y efectúa la menor suma posible.

b. Selecciona 3 números que sumados den 31.

c. Escoge 2 grupos de 3 números diferentes, cada grupo debe sumar 34.

2. Analiza los problemas y encuentra la respuesta.

a. Para una rifa, se hicieron 500 boletos, de los cuales solo se lograron vender 373. ¿Cuántos boletos quedaron sin venderse?

b. Juan está llenando un álbum de fotografías, en el cual caben 235 fotos. Si ya tiene 169 fotos en el álbum, ¿cuántos espacios le quedan vacíos todavía?

c. Fernando pesa el día de hoy 57 kg, después de hacer dieta y ejercicios y bajó 23 kg. ¿Cuánto pesaba Fernando antes de empezar con su dieta y ejercicios?

Lea más: Problemas de suma y resta

3. Adivina, adivinador…

Puesto de una manera soy un número par. Pero paso a ser otro si la vuelta me das.

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.