Ejercicios sobre multiplicación de números enteros

1. Resuelve la multiplicación de los círculos sin pintar, busca entre los círculos coloreados la respuesta y pinta con el mismo color, el círculo de los factores.
Lea más: Multiplicación de números enteros
2. Resuelve las multiplicaciones de números de dos cifras por una cifra.
a. 45 x 5 =
b. 86 x 6 =
c. 38 x 2 =
d. 78 x 7 =
e. 56 x 2 =
f. 99 x 5 =
g. 51 x 9 =
h. 61 x 5 =
i. 71 x 6 =
Respuestas del ejercicio 2
a. 225 b. 516 c. 76 d. 546 e. 112
f. 495 g. 459 h. 305 i. 426
3. Resuelve las multiplicaciones de números de tres cifras por una cifra.
260 x 5 =
970 x 2 =
229 x 6 =
534 x 4 =
435 x 3 =
935 x 2 =
816 x 3 =
169 x 8 =
800 x 6 =
Respuestas del ejercicio 3
a.1300 b. 1940 c. 1374 d. 2136 e. 1305 f. 1870 g. 2448 h. 1352 i. 4800
Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.