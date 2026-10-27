Ejercicios sobre multiplicación de números enteros

1. Resuelve la multiplicación de los círculos sin pintar, busca entre los círculos coloreados la respuesta y pinta con el mismo color, el círculo de los factores.

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2. Resuelve las multiplicaciones de números de dos cifras por una cifra.

a. 45 x 5 =

b. 86 x 6 =

c. 38 x 2 =

d. 78 x 7 =

e. 56 x 2 =

f. 99 x 5 =

g. 51 x 9 =

h. 61 x 5 =

i. 71 x 6 =

Respuestas del ejercicio 2

a. 225 b. 516 c. 76 d. 546 e. 112

f. 495 g. 459 h. 305 i. 426

3. Resuelve las multiplicaciones de números de tres cifras por una cifra.

260 x 5 =

970 x 2 =

229 x 6 =

534 x 4 =

435 x 3 =

935 x 2 =

816 x 3 =

169 x 8 =

800 x 6 =

Respuestas del ejercicio 3

a.1300 b. 1940 c. 1374 d. 2136 e. 1305 f. 1870 g. 2448 h. 1352 i. 4800

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.