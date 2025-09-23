Suelos arcillosos, humíferos y arenosos. Características

¿Qué es el suelo?

El suelo es la capa superior de la tierra donde crecen las plantas. Está compuesto de pequeños trozos de roca, minerales y materia orgánica.

Tipos de suelo

1. Suelo arcilloso: es muy fino, suave y resbaladizo cuando está seco. Retiene mucha agua, pero a veces no deja que las raíces de las plantas respiren adecuadamente.

2. Suelo humífero: es oscuro y está formado por materia orgánica descompuesta, como hojas y frutas. Permite al agua penetrar en sus capas y es excelente para el crecimiento de las plantas porque mantiene una humedad adecuada.

Capacidad: Reconoce las clases de suelo de su comunidad (arcilloso, húmico y silícico).

3. Suelo arenoso o silíceo: está compuesto por granos de arena que se sienten ásperos y granulosos al tocarlos. No retiene mucha agua, por lo que no mantiene la humedad para las plantas.

¿Por qué es importante el suelo?

El suelo es esencial porque es el hogar de las raíces de las plantas. Sin el suelo, las plantas no podrían crecer y proveer comida para las personas y los animales.

<b>APRENDE MÁS</b>

Contesta con V o F.

1. ( ) El suelo arcilloso deja pasar muy rápido el agua y no lo retiene.

2. ( ) El suelo humífero es excelente para el crecimiento de las plantas porque retiene bien la humedad.

3. ( ) El suelo arenoso es suave y no permite el paso rápido del agua.

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo